Ivana Spagna Ero poverissima | non avevamo da mangiare | sui fantasmi…

Storie Italiane - Ivana Spagna confessa : “Ho vissuto un grande disagio” : Ivana Spagna racconta a Storie Italiane: “Da ragazzina mi sentivo a disagio…” Si è raccontata con una lunga e toccante intervista rilasciata nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 5 giugno 2019, Ivana Spagna. Ospitata dalla padrona di casa Eleonora Daniele, ai microfoni della seguitissima trasmissione del mattino di Rai1 la cantante ha parlato del disagio, provato da ragazzina, per via del suo naso troppo grande. ...

Ivana Spagna - suicidio tentato. Il racconto a Vieni da me : «Mi ha salvata Bimba» : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, nella puntata del 16 maggio, Ivana Spagna è tornata indietro ai tempi in cui, già orfana di padre, perse anche la madre: la cantante si è confessata nel salotto di Rai 1 raccontando senza paura o vergogna quanto dolore provò in quel momento, quando sentì di essere completamente sola al mondo e pensò di farla finita. “Ero stufa di lottare, avevo il cuore a pezzi, avevo deciso di chiudere. Si è calmi quando ...

Vieni da me - Ivana Spagna racconta il tentativo di suicidio : "Chi mi ha salvato" : Ivana Spagna è stata ospite di Vieni da me. Qui ha raccontato a Caterina Balivo, visibilmente commossa, i motivi che l’avevano spinta a pensare di togliersi la vita. Aveva appena perso la mamma per un tumore e lei per via del suo lavoro non era stata molto presente. “Sono arrivata alla fine del tour

Ivana Spagna - la rivelazione choc : “Volevo suicidarmi ma un gatto mi ha salvato” : “Volevo togliermi la vita ma un gatto mi ha salvato“. È la rivelazione choc fatta da Ivana Spagna a Caterina Balivo nell’ultima puntata di Vieni da Me. La cantante ha deciso di tornare con la mente a quei terribili momenti quando, già orfana del padre, perse anche la madre e, travolta dal dolore, decise di farla finita. “Il 20 luglio perdo mia madre” ha iniziato a raccontare Ivana Spagna. “Ho dormito con lei all’ospedale, ...

Vengo da una famiglia povera! il ricordo di Ivana Spagna : Ivana Spagna è stata ospite del salotto Vieni da me dove ha ripercorso tutti i momenti importanti della sua carriera, da Caterina Balivo la cassettiera, Ivana ha raccontato a Caterina il suo debutto nel mondo della musica partendo dalla famosa giacca che indossava per Easy Lady : “Easy Lady non la voleva nessuno. Feci stampare alcune copie in Francia e da lì è stato un botto improvviso. Mi sono resa conto che la mia vita stava ...

Ivana Spagna commuove Caterina Balivo e rivela : “Mi sono sposata” : Ivana Spagna commuove Caterina Balivo a Vieni da me. La cantante ricorda il padre e il pubblico si scioglie Ivana Spagna è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. Un’intervista ricca di risate ma anche di momenti commoventi e forti, in particolare un ricordo della cantante di Gente come noi del padre ha […] L'articolo Ivana Spagna commuove Caterina Balivo e rivela: “Mi sono sposata” proviene da Gossip e Tv.

Ivana Spagna - l'incredibile storia della bambina morta : Ivana Spagna afferma da tempo di fare dei sogni premonitori in cui incontra i suoi familiari deceduti e di percepire delle entità sottili . Ospite a "La vita in diretta", la cantante ha lasciato di ...

Vita in diretta - Ivana Spagna e la bimba morta : 'Solo allora ho capito chi era'. Timperi e Fialdini allibiti : Una Ivana Spagna straziante alla Vita in diretta . La cantante di Easy Lady e Il cerchio della Vita , intervistata da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini ha rivelato un aneddoto ai limiti del ...

Vita in diretta - Ivana Spagna e la bimba morta : "Solo allora ho capito chi era". Timperi e Fialdini allibiti : Una Ivana Spagna straziante alla Vita in diretta. La cantante di Easy Lady e Il cerchio della Vita, intervistata da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini ha rivelato un aneddoto ai limiti del paranormale. "Era il 19 agosto, vedo (in sogno, ndr) mia nonna con vicina una bimba bellissima: con la carnag

La Vita in Diretta - Ivana Spagna : il racconto della bimba mancata mentre ascoltava una sua canzone : Ivana Spagna a La Vita in Diretta: “Ho sognato la bambina che è mancata ascoltando la mia canzone” Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda oggi 11 aprile) si torna a parlare dell’oltre e della Vita oltre la morte. Nel talk show pomeridiano di Raiuno viene raccontata la storia di Gisella, una medium […] L'articolo La Vita in Diretta, Ivana Spagna: il racconto della bimba mancata mentre ascoltava una sua ...