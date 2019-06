Italia-Olanda pallanuoto femminile | World League 2019 | orario d’inizio e come vederla in

Caso Noa in Olanda - sconcerto in Italia : 22.38 "Se fragilità è scarto e non bisogno da curare, se si confonde libertà con 'diritto a morire', obbligando lo Stato a somministrare morte,si arriva a sopprimere una minore per depressione". Così il senatore Quagliariello sul Caso di eutanasia della 17enne Noa in Olanda. "La sua morte è una sconfitta di una civiltà.L'Europa non è in grado di stare a fianco delle vittime di violenza". Così Giorgia Meloni. Nella proposta di legge M5S: ...

Volleyball Nations League - ottimo esordio per l’Italia nel terzo round : stesa 3-1 l’Olanda ad Hong Kong : Le azzurre di Mazzanti hanno subito il gioco delle avversarie solo nel secondo set, prima di prendere il largo e chiude 3-1 la contesa La nazionale italiana femminile ha esordito nel terzo round della Volleyball Nations League, ottenendo a Hong Kong un netto successo sull‘Olanda 3-1 (25-13, 22-25, 25-19, 25-16). Le ragazze di Mazzanti hanno dominato il primo set, per poi calare nel secondo nel quando sono state le olandesi a ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Olanda 3-1 - PAGELLE. Sorokaite e Chirichella implacabili. Che brava Pietrini! : E’ arrivata questa mattina ad Hong Kong la sesta vittoria dell’Italia nella Nations League. Un successo importante, anche se non limpidissimo, quello ottenuto dalle azzurre che hanno giocato a corrente alternata contro le riserve olandesi, che a più riprese hanno creato qualche grattacapo di troppo alla squadra di Mazzanti, in difficoltà per lunghi tratti soprattutto nella fase cambio palla. Ecco le pagelle del match odierno. OFELIA ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Olanda 3-1 - sesto successo delle azzurre! Sorokaite e Pietrini ancora protagoniste : Comincia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana nella terza tappa della Nations League 2019 di Volley femminile, in programma questa settimana ad Hong Kong (Cina). Nella sfida di apertura le azzurre hanno raccolto la sesta vittoria nelle prime sette partite superando l’Olanda con il punteggio di 3-1 (25-13; 22-25; 25-19; 25-16) e confermandosi al comando della classifica generale nella prestigiosa competizione ...

