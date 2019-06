Italia nel mirino dell’UE per l’eccessivo debito | il crollo del ponte Morandi non cambia

Ue - Valdis Dombrovskis : Italia ha violato parametri debito nel 2018 : Unione Europea, Dombrovskis: "Italia ha violato parametri del debito nel 2018 la procedura di infrazione può essere aperta.

LIVE Italia-Olanda pallanuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : in palio il primato nel Girone A : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, secondo incontro per il Setterosa della Super Final della World League di pallanuoto femminile: il match odierno molto probabilmente varrà la vittoria del Girone A e soprattutto la possibilità di affrontare la fase ad eliminazione DIRETTA nella parte di tabellone opposta a quella degli USA L’Olanda è un’avversaria davvero molto conosciuta per le azzurre: tre incroci ...

“I consigli agli americani in Italia” : nel video di Casa Surace c’è anche l’ambasciatore Usa : Casa Surace con uno dei suoi divertenti video dà consigli pratici ai turisti americani che arrivano in Italia, in particolare al Sud. Una guida ironica che è stata realizzata in collaborazione con l'ambasciata Usa. "È un progetto di soft diplomacy", affermano. E nel video c'è anche l'ambasciatore Lewis Eisenberg che confronta i propri impegni con i problemi di nonna Rosetta.Continua a leggere

LIVE Italia-Giappone 2-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. La reazione delle nipponiche nel terzo set : 8-12 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, ottavo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. All’Hong Kong Coliseum si affrontano due delle squadre più forti al mondo, da una parte l’Italia, seconda al Mondiale e prima in classifica in Nations League e dall’altra la sesta forza del Mondiale casalingo che in Nations League ha conquistato 4 successi e subito 3 sconfitte finora. Mazzanti ha ...

LIVE Italia-Giappone 2-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Si sveglia Pietrini. Azzurre devastanti nel secondo set : 25-16 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, ottavo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. All’Hong Kong Coliseum si affrontano due delle squadre più forti al mondo, da una parte l’Italia, seconda al Mondiale e prima in classifica in Nations League e dall’altra la sesta forza del Mondiale casalingo che in Nations League ha conquistato 4 successi e subito 3 sconfitte finora. Mazzanti ha ...

Ue - procedura contro l'Italia "Marcia indietro". Nel mirino Quota 100 : La Commissione europea compie il primo passo formale per l’avvio della procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia. Il collegio dei commissari presieduto da Jean Claude Juncker infatti, considerando la deviazione del deficit strutturale dell'Italia nel 2018, ha concluso che l’Italia “non ha rispettato il criterio del debito” e che quindi “una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è giustificata" Segui su ...

Strage di Erba - Azouz Marzouk è a Lecco : “Finalmente si torna nell’amata Italia” : "Sono qui per stare con la mia famiglia". Così al telefono con Fanpage.it Azozuz Marzouk, il marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, entrambi uccisi nella Strage di Erba del 2006. Marzouk, che viveva in Tunisia con la seconda moglie, ha potuto fare ritorno grazie alla revoca del decreto di espulsione. "Non so ancora quanto resterò":

LIVE Italia-Giappone 1-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Azzurre in fuga anche nel secondo set : 15-10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, ottavo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. All’Hong Kong Coliseum si affrontano due delle squadre più forti al mondo, da una parte l’Italia, seconda al Mondiale e prima in classifica in Nations League e dall’altra la sesta forza del Mondiale casalingo che in Nations League ha conquistato 4 successi e subito 3 sconfitte finora. Mazzanti ha ...

Lo scandalo nella magistratura Italiana - spiegato : L'inchiesta per corruzione su un magistrato romano ha esposto le pratiche relazionali e spartitorie con cui vengono decise e influenzate nomine e promozioni

Lettera Ue all'Italia : probabile la richiesta di procedura di infrazione | Reddito di cittadinanza e quota 100 nel mirino : La commissione di Juncker boccia i nostri conti e rimanda ai ministri delle Finanze la decisione sulla multa

Nella scuola Italiana l'inclusione è la normalità (ma Matteo Salvini fa finta di non saperlo) : Fuori impazza la propaganda del governo contro stranieri e minoranze di ogni tipo. Ma dentro le aule l’integrazione è ormai routine quotidiana. E la normalità è fatta da tante diversità

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Olanda-Italia vale già il primato nel Girone A : Appena il tempo di rompere il ghiaccio ed è già partita quasi decisiva nella Super Final di World League di Pallanuoto femminile: l’Italia di Fabio Conti sfiderà oggi l’Olanda nel match che molto probabilmente varrà la vittoria del Girone A e soprattutto la possibilità di affrontare la fase ad eliminazione diretta nella parte di tabellone opposta a quella degli USA. L’Olanda è un’avversaria davvero molto conosciuta per le ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Rifiuti - scoperto maxi traffico illecito nel Nord Italia : scoperto un vasto traffico illecito di Rifiuti al Nord Italia: arrestate 20 persone dai carabinieri del Noe di Milano in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Campania. Le accuse sono, a vario titolo, di traffico illecito di Rifiuti, realizzazione di discariche abusive e intestazione fittizia di beni. Sequestrate due aziende operanti nel campo del trattamento dei Rifiuti e quattro società di trasporto nelle province di Pavia, Belluno, ...