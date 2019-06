Inter | rumors dalla Spagna | Conte avrebbe chiesto Bale

Calciomercato Inter : Izzo sarebbe il nome nuovo per la difesa (RUMORS) : Il Calciomercato dell’Inter si muove per accontentare il nuovo allenatore Antonio Conte. Gli ultimi rumors di mercato riguardano l’Interessamento dei nerazzurri per Armando Izzo, centrale del Torino e colonna della squadra di Mazzarri. Il profilo del difensore sarebbe ideale per l’ex Ct della Nazionale che porterà a Milano la difesa a tre, uno dei capisaldi del suo gioco. Izzo è ormai un veterano di questo sistema di gioco, imparato al Genoa ...

Inter - trame di mercato : Icardi e Perisic lontani - Lukaku per Skriniar (RUMORS) : "Sono sfiorite le rose, i petali caduti, le cercavamo insieme: perché io non potevo dimenticare le rose" così scriveva Dino Campana all'inizio del Novecento. Parole accorate rivolte all'amata Sibilla Aleramo, al tempo stesso toccanti e consapevoli: sarebbe stato impossibile rivivere il passato. Mauro Icardi si trova ora nella medesima situazione, vorrebbe probabilmente ricucire lo strappo con l'Inter, ma é consapevole che sarà molto difficile ...

Juventus - offerti tre giocatori all'Inter per Icardi : fra questi Mandzukic (RUMORS) : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico, la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei giocatori ideali per incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. La sconfitta in Champions League contro l'Ajax ha messo in evidenza il limite qualitativo soprattutto del centrocampo, che ha evidentemente bisogno di gioventù e tecnica. La Juventus però non si fermerà solo alla mediana, sarebbe pronta a rinforzare ...

Inter - Sport Mediaset : Atletico Madrid forte su Icardi ma spunta anche il Psg (RUMORS) : Mancano ancora 5 giornate alla fine della Serie A, e l'Inter è molto vicina alla matematica qualificazione alla Champions League per il prossimo anno. 5 punti dal Milan sono tanti, e da questo punto di vista sarà molto importante il match di sabato sera contro la Juventus, partita sentita moltissimo dai tifosi Interisti e che potrebbe rivelarsi il match ball per staccare definitivamente il terzo posto in classifica. Ma oltre che di calcio ...

Calciomercato Inter : da Rakitic e Gundogan agli italiani Barella e Pellegrini (RUMORS) : La stagione si avvia a conclusione e l'unico obiettivo rimasto ai nerazzurri è il piazzamento in Champions League che, con la vittoria di ieri 14 aprile a Frosinone per 3-1, sembra avvicinarsi sempre di più. Dirigenza e tifosi se lo augurano non tanto per evitare una qualificazione al cardiopalma, come lo scorso anno contro i biancocelesti, quanto per avere i fondi ed il gradimento dei top player per la campagna acquisti. Nel mirino della ...

Inter - Marotta ha già impostato tre cessioni : tra queste c'è Perisic (RUMORS) : L'Inter sta già lavorando in vista della prossima stagione. Già a gennaio l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il direttore sportivo, Piero Ausilio, avevano dichiarato che si sarebbe fatto ben poco, visto che i due erano già al lavoro per rinforzare la rosa a giugno. In effetti a Milano nella sessione invernale è arrivato il solo Cedric Soares dal Southampton in prestito con diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro per ...