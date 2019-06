Inter | pronto l' affondo decisivo per Barella | incontrato l' agente

Conte pronto a costruire un'Inter da scudetto : Dzeko sarebbe ad un passo - sogno Lukaku : L'Inter sta iniziando a pianificare la prossima sessione di calciomercato insieme al suo nuovo allenatore, Antonio Conte. L'ex tecnico del Chelsea è stato ufficializzato meno di una settimana fa e ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione. Cifre importanti che testimoniano le ambizioni di Suning che potrà mostrare la propria potenza economica in estate. Il club nerazzurro, infatti, uscirà ...

Inter - ora l’esonero di Spalletti è ufficiale. Tutto pronto per l’arrivo di Antonio Conte : Il caso Icardi, l’eliminazione dall’Europa e dalla Coppa Italia, poi il quarto posto acciuffato all’ultima giornata per la seconda stagione consecutiva. Finisce così l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter: la decisione non è una sorpresa ma la società ha aspettato qualche giorno, dopo la morte del fratello, per comunicare al tecnico la scelta e diramare una nota ufficiale. Il club ...

Conte a Milano - già pronto per l’Inter : Antonio Conte e' a Milano, la sua avventura all'Inter puo' cominciare. Manca solo l'ufficialita' delle firme sui contratti, che dovrebbe arrivare a breve, ma Conte lavora già da allenatore nerazzurro. Il tecnico e' stato infatti visto ieri in sede, immortalato in una foto insieme ai dipendenti del settore comunicazione nel cortile interno (immagine svelata dalla Gazzetta dello Sport), a dimostrazione che le operazioni per l'arrivo di Conte sono ...

Calciomercato Inter – Due bomber per Conte! Assalto a Dzeko e Lukaku : Icardi pronto alla cessione : Due nuovi arrivi in attacco per l’Inter: con Dzeko e la Roma c’è un’intesa di massima, mentre si monitora Romelu Lukaku. Icardi è pronto alla cessione Raggiunta una sofferta qualificazione in Champions League, l’Inter ha incassato una cospicua somma di denaro che permetterà ai nerazzurri di operare con decisione sul mercato. Del resto, l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, ormai cosa certa, necessità di ...

Inter - il Manchester United sarebbe pronto a cedere Lukaku ma non vorrebbe Perisic : Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è Romelu Lukaku. Il centravanti belga non ha vissuto la miglior stagione al Manchester United così come tutti i compagni. I Red Devils, infatti, sono arrivati sesti in classifica in Premier League restando così fuori dalla Champions League, competizione che li ha visti uscire quest'anno ai quarti di finale contro il Barcellona. L'attaccante è finito nel mirino ...

Inter - sfida alla Juventus : Marotta sarebbe pronto a soffiare Chiesa ai bianconeri : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Uscendo dal settlement agreement, i nerazzurri non avranno più le limitazioni del fair play finanziario e potranno investire con maggiore libertà rispetto a quanto fatto nelle ultime stagioni. Questo non vuol dire, però, che non ci sarà oculatezza negli investimenti, visto che entro i tre anni c'è sempre l'obbligo di chiudere con un passivo in ...

Inter - Marotta sarebbe pronto a confermare sei giocatori : tra questi De Vrij e Skriniar : Sin dal suo insediamento Giuseppe Marotta ha dichiarato che l'obiettivo è quello di riportare l'Inter al vertice del calcio italiano ed europeo. Insediatosi a inizio dicembre, il nuovo amministratore delegato ha avuto modo in questi primi mesi di studiare cosa va e cosa non va all'Interno della società nerazzurra. Inevitabile l'analisi della rosa, con alcuni giocatori che hanno pienamente convinto l'ex dirigente della Juventus, mentre altri sono ...

Inter - Conte è pronto : Spalletti si pagherà l'esonero con la Champions : Inizia a sfoltirsi la lista delle possibili destinazioni di Antonio Conte . La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato la notizia secondo la quale ormai ci si troverebbe di fronte ad una corsa a due tra I nter e Juventus . I bianconeri sarebbero la prima scelta del tecnico leccese, ...

