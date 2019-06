Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il campionato si è concluso solo da poco più di una settimana e i verdetti sono stati molto importanti.e Atalanta hanno raggiunto Napoli e Juventus in Champions League, con quest'ultima campione d'Italia con largo anticipo. Milan e Roma, invece, vanno in Europa League, con i giallorossi che dovranno disputare i preliminari visto che la Lazio, che ha vinto la coppa Italia, si è qualificata direttamente alla fase a gironi. Occhio, però, perché i rossoneri potrebbero essere esclusi dalla Uefa per il problema con il fair play finanziario, con il Torino che prendere il loro posto. Una stagione che ha visto anche il ritiro dalle scene di due direttori di gara importanti come Luca Banti e Paolo. RetroscenaDurante la loro attività, è risaputo, gli arbitri non possono rilasciareviste ai media, salvo rarissime eccezioni. Per questo motivo, dopo il ritiro, i media ...

ArmandoAreniell : Inter, Mazzoleni: 'Spalletti appese una mia foto nello spogliatoio con scritto 'è tosto'' - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Mazzoleni: “#Spalletti mise una mia foto sulla porta dello spogliatoio e scrisse: è tosto” - BombeDiVlad : Mazzoleni su Spalletti: “Mise una mia foto nello spogliatoio dell’Inter” -