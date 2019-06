Insulti e botte alla figlia autistica | Scimmia | dovevo farti più male

Lamezia Terme - maestra ai domiciliari : botte e Insulti agli alunni : La denuncia dei genitori ha spinto il preside a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. L'insegnante, incastrata dai filmati registrati dalle videocamere installate dai carabinieri, è finita in manette Federico Garau ? Luoghi: Lamezia Terme

Grande Fratello 2019 - Vladimir Luxuria si commuove raccontando il passato : «Ho subito Insulti e botte. Ho persino pensato di farla finita» : Luxuria Nella casa del Grande Fratello 2019 c’è un’ospite speciale, Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare si è ritrovata a parlare con alcuni concorrenti del suo difficile passato e di quando, a un certo punto della sua vita, ha dato inizio ad un percorso di cambiamento che l’ha portata a diventare una delle più famose transgender italiane. Incitata dalle domande di Valentina, Gennaro e Martina, Luxuria racconta della volta ...

Botte ad agenti - Insulti ai giudici! Tre clandestini si pestano in aula a Piacenza : Dopo la lite con accoltellamento per strada a Piacenza, i tre clandestini, tra l'altro già colpiti da decreto di espulsione mai ottemperato, hanno continuato ad accusarsi l'un l'altro e ad insultarsi anche in aula. Botte ai poliziotti che tentavano di tenerli divisi ed insulti al giudice e alla giustizia italiana. In tribunale il tunisino ha cercato di aggredire l'algerino, e per riuscire a farlo ha scagliato dei colpi anche contro ...

'Avengers; Endgame' - l'ossessione dello spoiler. Botte e Insulti a chi rivela il finale : A Hong Kong un uomo è stato violentemente picchiato al cinema per aver rivelato il finale di Avengers: Endgame agli spettatori che stavano per entrare in sala, mentre il giocatore di football ...

«Io - controllore della Circum vittima di botte e Insulti sessisti» : All?età di 57 anni e dopo 33 di carriera, Angela Copertino non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe scoppiata in lacrime, tutta tremante, nei corridoi di una stazione della...