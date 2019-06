Infantino rieletto presidente Fifa | mai più corruzione

Fifa - Infantino rieletto presidente : Novità importanti per quanto riguarda il mondo del calcio: Gianni Infantino è stato rieletto presidente della Fifa per un secondo mandato. Il dirigente italo-svizzero, diventato presidente nel febbraio 2016 dopo lo scandalo che ha colpito Joseph Blatter, resterà in carica fino al 2023. Infantino è stato eletto per acclamazione dalle 211 federazioni affiliate in occasione del Congresso della Fifa che è andato in scena a Parigi, era ...

Ufficiale - Infantino rieletto presidente della Fifa fino al 2023 : “Nessuno più parla di crisi. La Fifa si è trasformata da un’organizzazione ai limiti del criminale a quel che dovrebbe essere, un’entità che favorisce lo sviluppo del calcio”. Così il presidente della federazione internazionale, Gianni Infantino, nel suo discorso ai 211 membri del Congresso che a Parigi ha proceduto alla sua rielezione, quale unico candidato, […] L'articolo Ufficiale, Infantino rieletto presidente ...