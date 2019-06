ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Omero Schiumarini si è dimesso dall’incarico fiduciario che aveva in, in un ufficio di diretta competenza del presidente del Consiglio regionale. Ilcomunale del Pd aè coinvolto – ma non indagato – insieme al compagno di partito Fiorenzo D’Alessandri nell’della Dda di Roma che martedì ha portato in carcere 31 persone e smantellato il presunto clan Fragalà, che per anni ha operato nell’area a sud della Capitale. Già in mattinata, dopo l’articolo de IlFattoQuotidiano.it che ne dettagliava i rapporti di fiducia e collaborazione con il presunto boss Alessandro Fragalà e con la figlia Astrid, il Pd della Provincia di Roma, in accordo con il Pd, aveva deciso di espellere i due esponenti. “Magistratura e politica devono andare su binari distinti – ha spiegato a IlFatto.it il segretario provinciale Dem, Rocco Maugliani – A volte ci sono ...

fattoquotidiano : Arresto Fragalà, Pd espelle i 2 esponenti di Pomezia coinvolti nell’inchiesta - Noovyis : Un nuovo post (Inchiesta Pomezia, si dimette dalla Regione Lazio il consigliere Pd accusato di aiutare il presunto… - grecale66 : RT @FQLive: #ULTIMORA ARRESTO FRAGALÀ, IL PD ESPELLE I DUE ESPONENTI DI POMEZIA COINVOLTI NELL'INCHIESTA -