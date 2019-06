corriere

(Di mercoledì 5 giugno 2019) I deputati atterriti dall’ipotesi di un ritorno alle urne. Soprattutto chi teme di non essere rieletto

AndreaMarcucci : Si illude chi ha scritto o previsto una crisi di governo. #Salvini ha fatto i suoi conti ed ha deciso che alla Lega… - Italia_Notizie : Il «terrore» delle elezioni anticipate: un giorno di panico in Parlamento Ma anche Casaleggio spinge per il voto - 77mikemason : RT @PhillisAsas: Iran Lo stile di vita delle donne prima del 1978 Se penso che stiamo tollerando in Europa degli integralisti islamici che… -