Il Segreto | trame | Alvaro confessa a Elsa che la sua prima fidanzata si è tolta la vita

Il Segreto - trame : Fe in gravi condizioni dopo un colpo d'arma da fuoco in pieno petto : A breve i seguaci de Il Segreto assisteranno all'arrivo di Faustino, una vecchia conoscenza di Fe. L'uomo, infatti, si rivelerà essere una minaccia, quando farà fuoco contro la proprietaria dell'enoteca per vendicarsi di un torto subito durante la sua permanenza in un lupanare. Il Segreto: l'arrivo di Faustino Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle nuove puntate in onda nelle prossime settimane, si soffermano su Fe interpretata ...

Il Segreto - trame Spagna : Prudencio e Lola si lasciano andare alla passione : Le avventure della soap opera “Il Segreto” non smettono di regalare emozioni al pubblico. Un grande colpo di scena vede protagonisti Prudencio Ortega e la new entry Lola, negli episodi iberici in programmazione su “Antena 3” dal 3 al 7 giugno 2019. Il fratello di Saul e la sua dipendente dopo essersi scambiati un bacio, si lasciano andare alla passione. La giovane donna purtroppo dopo aver trascorso la notte tra le braccia del suo datore di ...

Il Segreto - trame : Elsa ha ingannato tutta Puente Viejo sulla sua povertà : A breve i telespettatori de Il Segreto assisteranno alla nascita di una storia d'amore tra le corsie di un ospedale da campo. Si sta parlando di Elsa e il dottor Alvaro che si avvicineranno nel corso di un'epidemia di varicella. A tal proposito, la Laguna farà una confessione sul suo stato economico che lascerà basito il suo nuovo fidanzato. Il Segreto: l'arrivo del dottor Alvaro Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate in onda ...

Il Segreto - trame dal 10 al 14 giugno : Antolina abortisce - il ritorno di Emilia e Alfonso : Le vicende de Il Segreto continuano ad appassionare i milioni di telespettatori delle reti Mediaset. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, Antolina si provocherà l'aborto mentre Fernando riuscirà a salvare Alfonso ed Emilia dai rapinatori. Infine Donna Francisca tornerà a Puente Viejo. Il Segreto: Eustaquio giura vendetta contro Saul e Julieta Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda dal 10 al 14 ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 10 al 14 giugno 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019: Nonostante la caduta dal dirupo, Antolina non è riuscita a provocarsi l’aborto. Elsa, additata da tutti gli abitanti di Puente Viejo come la responsabile di quello che è successo alla moglie di Isaac, va da don Anselmo per confessarsi e ribadisce di non aver attentato contro la vita della “nemica”. Lamberto intanto fa sapere al padre Eustaquio ...

Il Segreto - trame Spagna : Fernando avrebbe aiutato Francisca ad uccidere Adela : Clamorosa svolta arriva dalle puntate spagnole de Il Segreto in onda attualmente in Spagna. I telespettatori scopriranno che Fernando ha aiutato Francisca a provocare il grave incidente che è costato la vita ad Adela ed il ferimento di Irene. Il Segreto: Maria resta paralizzata Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti i nuovi episodi in onda questa settimana su Antena 3, si soffermano sulla morte di Adela. Ebbene sì, il cast della soap opera ...

Il Segreto - trame : Julieta implora Don Berengario di non raccontare la violenza subita : Le vicende de Il Segreto continuano a tenere con il fiato sospeso i tantissimi fan della soap opera di Canale 5. Nelle nuove puntate in onda nelle prossime settimane, Julieta farà una richiesta strappalacrime a Don Berengario e Carmelo dopo essere stata violentata dai Molero nel bosco. Il Segreto: Julieta viene violentata dai Molero Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda nei prossimi giorni, svelano che Don Berengario ...

Il Segreto - trame prossima settimana : Antolina ha mentito sulla sua gravidanza : Nei prossimi episodi, nuovi colpi di scena sorprenderanno i fan dello sceneggiato “Il Segreto” ambientato a Puente Viejo. Dalle trame della prossima settimana, si evince che le vicende ruoteranno attorno alla rivale in amore di Elsa Laguna. Grazie al dottor Zabaleta, precisamente nel capitolo numero 1.970, si scoprirà che Antolina ha ingannato tutti gli abitanti compreso il marito Isaac Guerrero. Il medico dopo aver appreso i sintomi dell’ex ...

Il Segreto - trame all'8 giugno : Isaac accusa Elsa di essere un'assassina : Nuove e avvincenti puntate de Il Segreto attendono i fan della soap iberica nella settimana che va da lunedì 3 giugno a sabato 8 giugno. Dopo aver rifiutato l'offerta di Eustaquio Molero, Severo farà i conti con la rabbia del perfido imprenditore, che vorrà vendicarsi per l'affronto subito. Brutte notizie per Antolina, la quale grazie a Dolores verrà a sapere che probabilmente il figlio che aspetta è affetto da una rara malattia. La perfida ...

Il Segreto - trame spagnole : Elsa si sottopone ad un delicato intervento al cuore : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovela spagnola scritta da Aurora Guerra che ogni giorno intrattiene moltissimi telespettatori sulle reti Mediaset. Nelle puntate spagnole, in onda a fine maggio-inizio giugno, Elsa vivrà dei momenti difficilissimi quando sarà costretta ad operarsi in seguito alla scoperta di una grave malattia cardiaca. Il Segreto: Elsa è malata Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda ...

Il Segreto - trame : il dottor Alvaro si allea con Antolina per derubare Elsa : Il Segreto continua a tenere alta l'attenzione dei telespettatori di Canale 5. Nelle nuove puntate, in onda tra qualche settimana in Italia, Elsa si innamorerà perdutamente del dottor Alvaro non sapendo che quest'ultimo è un complice di Antolina, la sua rivale. Il Segreto: l'arrivo del dottor Alvaro Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano sull'arrivo del dottor ...

Il Segreto trame all'8 giugno : Zabaleta scopre che Antolina non è incinta di 6 mesi : Le anticipazioni delle puntate della prossima settimana della soap opera "Il segreto" che andranno in onda come sempre su Canale 5 alle 16:40, si concentreranno sul disastroso matrimonio tra Antolina Ramos e Isaac Guerrero. In particolare, la bionda metterà in atto un piano diabolico per far credere a suo marito che Elsa è pazza e che ha sempre mentito sul suo passato anche quando stavano insieme. Nonostante Isaac sia po' titubante sulle cose ...

Il Segreto - trame : Don Berengario e Carmelo uccidono Eustaquio e Lamberto : Le vicende de Il Segreto continuano a stupire i telespettatori di Canale 5. Nei nuovi episodi, in onda a breve in Italia, Don Berengario e Carmelo non esiteranno a porre fine alla vita di Eustaquio e Lamberto, responsabili dell'abuso ai danni di Julieta. Il Segreto: Julieta e Saul minacciati Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi trasmesse nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, raccontano che Julieta e Saul si ...

Il Segreto - trame Spagna : Irene e Adela hanno un incidente stradale per colpa di Francisca : I protagonisti della fortunata serie televisiva “Il Segreto” negli episodi spagnoli faranno i conti con un nuovo lutto. La diabolica Francisca Montenegro tornerà all’attacco, dopo aver avuto la certezza di chi si nasconde dietro il brutale omicidio di Maria Elena. La dark lady sempre più disperata nel sapere che la sua figlioccia Maria Castaneda è incapace di camminare per le ferite riportare durante il tragico matrimonio di Fernando Mesia, farà ...