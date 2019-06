Il ricordo di Massimo Troisi a 25 anni dalla morte

Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019)aveva 41quando è morto. E' successo il 4 giugno del 1994 a casa della sorella Annamaria, a Ostia. Esattamente 12 ore dopo la fine delle riprese dell'apprezzatissimo film Il Postino. La causa era relativa a uno scompenso cardiaco alla valvola mitralica. Il regista, prima di iniziare a girare, era tornato dal suo chirurgo De Beckey che lo aveva già operato nel 1976 in America. La soluzione ai suoi problemi di salute poteva essere un trapianto di cuore, ma non l'ha voluto fare. Sapeva, quindi, che non poteva fare troppi sforzi, ma non voleva perdersi l'occasione di avere Philippe Noiret nei pdi Neruda. Il suo ultimo film aveva anche ricevuto 4 candidature agli Oscar nel 1996 e ne aveva vinto uno per la miglior colonna sonora di Luis Bacalov. ...

