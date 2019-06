Il primo yacht che permette di ascoltare musica sott’acqua

wired

(Di mercoledì 5 giugno 2019) (Foto: Pershing) C’è un nuovo innovativo sistema chiamato Music Hull, montato per la prima volta al mondo a bordo dei nuovidi lusso Pershing 8X per trasformare lo scafo in un vero e proprio altoparlante, facendolo vibrare e – in una possibile rivoluzione dell’intrattenimento – trasmettendo il suono sott’acqua. La funzione è pensata sia per quando ci si ferma per un bagno al largo sia per le attività di immersione intorno all’imbarcazione. È una novità non solo all’interno dello stesso brand di lusso, ma anche del settore, che non aveva mai visto propagare le onde sonoreall’interno del range di frequenza dellaad alta fedeltà. Come funziona la novità? Lo scafo in fibra di carbonio vibra in modo simile alla tecnologia acoustic surface a bordo delle tv Sony, attraverso sei shaker montati a poppa (e non contatto con ...

