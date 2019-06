Il premier Conte | ' Polemiche sterili distolgono dagli obiettivi di governo'

Conte in Vietnam - colloquio con premier : 8.05 E' in corso, al palazzo del governo di Hanoi,il bilaterale tra il premier Giuseppe Conte e il primo ministro della repubblica socialista del Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Al termine dell'incontro i due premier faranno dichiarazioni congiunte alla stampa. Poi, sempre al palazzo del governo,è previsto il pranzo ufficiale con le due delegazioni. Nel pomeriggio Conte è atteso invece al Melia Palace Hotel per intervenire all'evento "The Italian ...

Il premier Conte agli alleati di governo : 'Basta polemiche - dobbiamo lavorare' : A qualche commentatore, come il direttore de l'Espresso Marco Damilano, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di ieri ha ricordato quella di Enrico Letta nello stesso giorno in cui Matteo Renzi era già arrivato a Palazzo Chigi con una Smart "per dargli il benservito". Crisi di fatto già aperta, quindi. Conte ha fatto un bilancio del primo anno di governo (la "fase uno"), ha fatto - come fece Letta - una lista di ...

Mara Carfagna durissima con Giuseppe Conte : "premier? No - il nulla". Il più aspro dei paragoni : Tra la pioggia di commenti al discorso di lunedì sera di Giuseppe Conte, spicca per durezza quello di Mara Carfagna. Il commento della forzista alle parole del premier piove su Twitter, dove scrive: "Da Conte attendevamo parole di verità. Nulla. Attendevamo assunzioni di responsabilità per una econo

Giuseppe Conte - Franco Bechis ad Agorà spiega perché il premier è debole e inadeguato : Tutta l'inadeguatezza del premier, Giuseppe Conte, messa in luce da Franco Bechis, ospite ad Agorà su Rai 3. Il direttore de Il Tempo fa il punto dopo il discorso del presidente del Consiglio, il quale richiamando Luigi Di Maio e Matteo Salvini all'ordine (o almeno, provando a farlo) si è detto pron

Sergio Mattarella dietro al discorso di Giuseppe Conte : le parole del premier che svelano il vero piano : «La Costituzione è il mio faro». Il premier-avvocato del popolo ha cercato nel fondamento delle istituzioni e nel suo Garante, Sergio Mattarella, il punto di forza nel momento di massima debolezza, sua e del governo. È così che, ieri, Giuseppe Conte ha provato a uscire dall' angolo. Conscio che nemm

Luigi Di Maio risponde a Conte e sfida Salvini : "Fiducia nel premier - stop agli attacchi ai ministri M5s" : Ha risposto un'ora e mezza dopo, Luigi Di Maio. Il leader del M5s ha scelto Facebook per replicare a Giuseppe Conte e alla sua richiesta di fiducia, mentre Matteo Salvini lo aveva fatto alle 19.10 via Twitter. Piccolo dettaglio, non marginale: non è previsto alcun incontro a tre tra il premier e i s

Governo M5S-Lega - sconfitti i malpancisti e i rosiconi Il premier Conte batte i pugni e la maggioranza va avanti : "Personalmente resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento. Ma non posso compiere questa scelta da solo. Le due forze politiche devono essere consapevoli del loro compito". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa a Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Ultimatum di Conte ai vicepremier : pronto a dimettermi se litigate. Salvini : vogliamo andare avanti : Il premier traccia un bilancio del primo anno di governo e lancia un Ultimatuma a Lega e M5S dopo le tensioni degli ultimi giorni e avverte: serve più lungimiranza, basta litigare a mezzo stampa o con «sparate» sui social network. Il governo ha ancora molta strada da percorrere...

Giuseppe Conte - il premier verso l'ultimatum a Lega e Cinque Stelle : 'Basta litigare' : Ormai si avvicina sempre di più il momento dell'attesissima conferenza stampa convocata dal premier Giuseppe Conte. Alle 18:15 infatti, anche in diretta streaming su Facebook, il numero uno dell'Esecutivo Lega - Cinque Stelle dirà "cose importanti" ai giornalisti. Secondo alcune fonti di informazione, come ad esempio Repubblica, questa sarà la settimana decisiva per il governo. Infatti se il Carroccio e i pentastellati continueranno a litigare e ...

Governo - attesa conferenza stampa di ConteIl premier : "Devo dire cose importanti a tutti" : Il premier Giuseppe Conte lima il discorso agli italiani chepronuncerà oggi pomeriggio dopo un lungo silenzio per evitare ilbaratro della crisi. Responsabilità e dignità saranno due parolechiave.