Il padre muore al pronto soccorso | il figlio dà in escandescenze

Incatenato in bagno - muore di stenti a 12 anni : arrestati il padre e la compagna : Un ragazzino di 12 anni, Eduardo Posso, è stato dichiarato morto lo scorso 24 maggio in Florida, Stati Uniti: sul suo corpo...

Il padre si fa selfie col figlio 12enne incatenato alla vasca mentre lui muore di fame : Eduardo Posso era un ragazzino di 12 anni; è morto in modo atroce lo scorso 30 maggio: incatenato alla vasca da bagno e lasciato morire di fame da coloro che avrebbero dovuto amarlo e proteggere, ovvero il suo padre e la sua matrigna, Luis Posso e Dayana Marina Flores, di Bloomington nello Stato Usa dell’Indiana, entrambi lavoratori in ambito circense, ed ora accusati di omicidio. A portarlo in ospedale è stato proprio l’uomo, ma ormai per ...

padre di 2 figli si lancia dal palazzo e muore! Trovato a terra dai familiari : Terribile tragedia nelle scorse ore a Novoli, cittadina salentina nell'entroterra Leccese. Alle prime luci dell'alba di martedì un uomo si è tolto la vita gettandosi dal palazzo dove risiedeva nel centro città. Il dramma si sé consumato intorno alle sei di oggi quando la vittima, approfittando del pochissimo via vai di quell'ora, si è vestito, è uscito di casa e ha raggiunto il terrazzo dello stabile dove infine si è gettato nel vuoto decidendo ...

Coltellate a Ostia dopo apprezzamenti a ragazza di 15 anni : muore 19enne ferito dopo la spedizione punitiva del padre : Non ce l'ha fatta il giovane egiziano colpito nella serata di ieri da una coltellata del padre della giovane, un gregario della clan Spada, intervenuto per vendicare l'affronto alla figlia

Pilota muore in gara - ferito il padre di Dovizioso : Pesaro, 26 mag. (AdnKronos) - Il Pilota Raffaele Mazzola è morto nel circuito di Cavallara nel corso della manifestazione valevole come quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross a Mondavio, in provincia di Pesaro Urbino. L'incidente è avvenuto durante la prima manche quando nel primo

padre litiga con la figlia - lei lo colpisce : l’uomo muore per una ferita : Lorenzo Sciaquatori, è deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una coltellata. Era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La ragazza ascoltata da carabinieri e pm in caserma

Siracusa - muore durante il memorial ciclistico dedicato al padre : Roberto Chifari Un tragico incidente, reso ancora più terribile dalla fatalità. Un uomo è morto durante la gara dedicata al padre, in sella allo scooter che seguiva il gruppo di ciclisti È morto durante la gara ciclistica dedicata al padre. Un incidente tragico e reso ancora più beffardo da un destino crudele. Fortunato Marino, 54 anni, ha perso la vita al chilometro 20 della Strada provinciale 14, all’altezza di Canicattini Bagni, ...

Lumezzane - incendio in appartamento : il padre muore - moglie e figlia in salvo : Un incendio è scoppiato nella notte tra giovedì e venerdì, al terzo piano di una palazzina a San Sebastiano di Lumezzane, in provincia di Brescia. In casa c’era una famiglia: padre, madre, figlia. L’uomo, di 57 anni, è morto. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe salito in solaio a cercare l’origine dell’incendio, forse per provare a domare le fiamme. Ma il fuoco sarebbe divampato in pochi secondi, intrappolandolo. ...

Si scontra contro un camion! Fabio Ferrari muore sotto gli occhi del padre : Drammatico incidente sull'Autostrada A15, nei pressi del valico fra Berceto e Pontremoli. Il giovane reggiano era seguito dal genitore in auto. Stavano andando ad una concessionaria di Carrara (Massa Carrara). È morto sotto gli occhi del padre, Fabio Ferrari, giovane motociclista finito nel pomeriggio di martedì contro un camion sull'autostrada della Cisa A/15. Aveva appena 18 anni ed abitava a Castelnovo sotto, in provincia di ...