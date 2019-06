Il nuovo aggiornamento di Call of Duty | Black Ops 4 introduce nuove armi che però saranno

Whatsapp : in arrivo la dark mode : nuovo aggiornamento : Whatsapp: in arrivo per gli utenti una nuova funzione per i messaggi video. E' stato annunciato un nuovo aggiornamento.

Disponibile un nuovo aggiornamento firmware per PS4 : Sony ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento firmware per PS4, la patch avrà un peso di 442.4MB e come spesso accaduto in passato, andrà a migliorare le prestazioni generali della console.Come riporta PSU, Sony ha introdotto la possibilità di modificare il nome dell'account PSN solo 13 anni dopo il lancio del suo servizio online, ovviamente è sempre meglio tardi che mai, tuttavia si più tranquillamente affermare che Sony abbia fatto le cose ...

Fifa 19 : nuovo aggiornamento dedicato ai mondiali femminili Francia 2019! : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19 che aggiunge alla modalità “Calcio d’inizio” i mondiali femminili “Francia 2019” che si disputeranno nel paese transalpino dal 7 giugno al 7 luglio! L’update (di 2Gigabyte circa), è totalmente gratuito ed è disponibile dal 29 maggio per PlayStation 4, Xbox One, e PC. 22 le nazionali […] L'articolo Fifa 19: nuovo aggiornamento dedicato ai mondiali ...

Fortnite : nuovo aggiornamento e nuovo evento dedicato a Micheal Jordan : Nella giornata di oggi Epic ha annunciato un nuovo aggiornamento 9.10 per Fortnite. Tale aggiornamento non è una semplice patch, ma un vero è proprio upgrade del gioco che richied il riavvio dei server. Saranno infatti offline tutti i server dalle 10:00 alle 12:00 di oggi, mercoledì 22 maggio. Questa patch pare focalizzarsi sull’audio del gioco con una miglioria generale, per i dettagli vi rimando a questo post, in cui Zak ...

Apex Legends : il nuovo aggiornamento introduce migliorie all'audio - risolve alcuni crash del gioco e molto altro ancora : Respawn Entertainment ha da poco pubblicato una nuova patch per il suo battle royale Apex Legends, volta a intervenire su alcuni aspetti del gioco. Tra le cose più importanti vi segnaliamo la risoluzione di alcuni fastidiosi crash sulla versione PC e miglioramenti generali all'audio.Come riporta Gamingbolt, di seguito vi riportiamo il patch note completo del nuovo aggiornamento: Performance Leggi altro...

Un nuovo veicolo e molto altro nel nuovo aggiornamento di Satisfactory : Satisfactory è un gioco che fa della costruzione di enormi strutture il suo focus, il titolo di Coffee Stain Studios è attualmente in early access ed ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento.Come riporta Gamingbolt, il nuovo aggiornamento introduce parecchie novità, tra le più importanti troviamo un nuovo mezzo di trasporto (l'Explorer)e nuove ricerche per sviluppare nuovo equipaggiamento. Se volete saperne di più, vi consigliamo di dare ...

Ad un passo da EMUI 9.1 per Huawei Mate 10 : aggiornamento nuovo di zecca segnalato in Cina : Ci apprestiamo a vivere giorni di passione con Huawei Mate 10, almeno stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 16 maggio qui in Italia. Dopo l'ultimo punto della situazione riguardante le prime apparizioni delle patch di aprire per gli smartphone lanciati sul mercato a fine 2017 (trovate tutte le informazioni del caso nell'apposito articolo), stavolta tocca guardare avanti, in quanto i lavori per rendere disponibile ...

L'aggiornamento VR di Zelda : Breath of the Wild non è davvero VR - ma è un nuovo divertente modo per giocare - articolo : Prima di tutto non dovete avere troppe aspettative. I nuovi aggiornamenti VR per i due giochi più famosi di Nintendo Switch non reggono il confronto con le migliori esperienze che si possono provare su Vive, Oculus e persino PSVR. The Legend of Zelda: Breath of the Wild vanta il supporto alla VR per l'intero gioco, ma il frame rate non supera i 30 fps nella versione originale, il motion tracking è limitato e tutto sembra un po' sbavato. È ...

Hades : il nuovo corposo aggiornamento introduce nuovi boss e molto altro : Supergiant Games ha appena annunciato un nuovo aggiornamento per il loro titolo roguelike ad Accesso Anticipato, Hades. L'update, soprannominato dagli sviluppatori "Beefy", introduce il Minotauro come nuovo boss nel gioco.Come riporta Gamepur, le note complete della patch sono disponibili sul server Discord del gioco e apportano numerose modifiche. Tra queste ricordiamo che anche moltissime delle abilità e dei nemici presenti nel gioco sono ...

Destiny 2 : nuovo aggiornamento in arrivo la prossima settimana - la Stagione della Ricchezza inizia a giugno : Con l'imminente conclusione dell'evento The Reverly, Destiny 2 si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento. Martedì 7 maggio infatti Bungie pubblicherà il nuovo update 2.2.2.Come riportato sul sito ufficiale dello studio, l'aggiornamento apporterà alcuni cambiamenti alle Lame Spettrali del Cacciatore, diminuendo la riduzione percentuale dei danni subiti dall'utilizzatore e la durata totale della Super. Inoltre verranno risolti i problemi ...

Il nuovo aggiornamento di Hunt : Showdown introduce un nuovo boss - armi e molto altro ancora : Crytek ha pubblicato il nuovo aggiornamento 6.00 di Hunt: Showdown che introduce nuove sfide e strumenti per i giocatori.La novità di rilievo è sicuramente il nuovo boss, Assassin, che promette di dare del filo da torcere anche ai cacciatori più esperti. Agile e letale, questo raccapricciante essere è in grado di arrampicarsi sui muri, sorprendere i giocatori usando scorciatoie e attacchi dalla distanza, nonché di clonarsi.Fortunatamente i ...

Your Phone : nuovo aggiornamento lato server : È da poco disponibile un nuovo aggiornamento lato server per l’app Your Phone (Il tuo telefono) che introduce due novità per i messaggi. Cosa c’è di nuovo? Immagini dei contatti: nell’elenco delle chat sono ora visibili le immagini del profilo dei contatti. Pannello emoji: nella barra di composizione dei messaggi è stato aggiunto un pulsante per aprire il pannello delle emoji. Fix di bug e miglioramenti generali. Download Le ...

Starlink Battle for Atlas : Disponibile il nuovo aggiornamento : Ubisoft annuncia che il nuovo aggiornamento dei contenuti di Starlink: Battle for Atlas, basato sulla misteriosa apparizione della Luna Cremisi nel sistema stellare Atlas, è ora scaricabile per Nintendo Switch , PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Il nuovo contenuto Luna Cremisi è anche incluso nella nuova versione Windows PC del gioco, Disponibile da oggi per 59.99€. Su PC, ...

Samsung Galaxy A50 guadagna le Bixby Routines - Galaxy J5 2017 ottiene un nuovo aggiornamento per la sicurezza : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento per il Galaxy A50 in India che include anche la patch di sicurezza di aprile 2019 e aggiunge le Bixby Routines e una serie di nuove funzionalità alla fotocamera. Il colosso sudcoreano sta rilasciando un nuovo aggiornamento anche per il Galaxy J5 2017 in Olanda, tuttavia l'update include solo la patch di sicurezza di marzo e non ancora Android 9 Pie che arriverà nei prossimi ...