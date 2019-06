Il Napoli punta Lukaku e sfrutta il ‘Decreto Crescita’ | l’Inter però si gioca la carta

Gazzetta : Llorente - Ceballos e Hernandez. Il mercato del Napoli punta al Real Madrid : Il mercato del Napoli punta al Real Madrid. Sulla Gazzetta l’operazione del club di De Laurentiis, interessato ai cartellini di Marcos Llorente, Dani Ceballos e Theo Hernandez, tre giovani di proprietà, appunto, della squadra spagnola. Si tratta di un’idea da sviluppare, su cui si sta ragionando, che porterebbe a qualcosa di simile all’operazione conclusa tra le due società nel 2013, quando dal Real il Napoli acquistò Higuain, ...

Gazzetta : Il Napoli punta a chiudere Veretout. Giuffredi tratta con i viola per 17 milioni : Il Napoli ha deciso di chiudere l’affare Veretout in fretta, come scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta di oggi. Ieri il presidente De Laurentiis e Giuntoli hanno parlato con Giuffredi che oltre ad essere il procuratore del calciatore cura anche gli interessi di Hysaj e Mario Rui. È lui l’uomo chiave per chiudere con la Fiorentina. La richiesta della società è già scesa da 25 a 22 milioni, ma Aurelio vorrebbe arrivare a 17. C’è ...

«Vendesi appartamento : no napoletani» - spunta il cartello razzista nel centro storico di Napoli : «Vendesi, Napoli centro storico, solo turisti - no napoletani». Un cartello decisamente di pessimo gusto quello comparso da qualche giorno nel pieno centro storico della città, a...

Mazzette e regali al porto di Napoli - nelle intercettazioni spunta il nome di Spirito : Rassicura tutti con una nota alla stampa, sulla massima attenzione rivolta dal suo ufficio agli appalti nel porto di Napoli, oltre a garantire piena collaborazione con la magistratura nel...

CorSport : Il Napoli punta Rodrigo Moreno del Valencia : Il campionato è appena finito e il Napoli, agevolato dalla certezza di una panchina salda, già si è portato avanti sul mercato. L’inviato del Corriere dello Sport da Barcellona, Andrea De Pauli, scrive oggi che Ancelotti guarda alla Spagna, per la precisione a Valencia. Nella città la cui squadra si è qualificata in extremis per la prossima Champions, “si dice con crescente insistenza” che Giuntoli sarebbe tornato all’assalto di Rodrigo ...

Da Spal-Milan fino alla 500 Miglia di IndiaNapolis : gli imperdibili appuntamenti del weekend di DAZN : Tanti appuntamenti su DAZN nel week-end che sta per cominciare: da Spal-Milan fino alla 500 Miglia di Indianapolis, passando per i playoff di B e la grande boxe Su DAZN lo sport non va mai in vacanza. Nell’ultima giornata dei massimi campionati di calcio, la piattaforma di streaming trasmetterà circa 40 eventi sportivi, disponibili in diretta e on demand, tra calcio nazionale e internazionale, motori, boxe, rugby e baseball. (PER POTERLI ...

Kiss Kiss Napoli : “Lavori per il centrocampo - si raffredda una trattativa e si punta su altri obiettivi - i dettagli : La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sugli acquisti che servono al Napoli per migliorare la mediana : Prime manovre per il centrocampo per il Napoli, Adl, Giuntoli e Ancelotti stanno studiando nel modo migliore per muoversi sul mercato. C’è da registrare una frenata per Jordan Veretout della Fiorentina, mentre torna di moda il nome di Rodrigo De Paul, che ha disputato una grande stagione con la maglia ...

KissKiss sul summit Napoli : esclusa l’ipotesi Quagliarella spunta il nome di Icardi : Radio KissKiss da le prime indiscrezioni sul summit in corso tra Ancelotti, De Laurentiis e Giuntoli. 60 nomi sul taccuino per il mercato del Napoli, ma vengono fuori 6 scelte definitive. Questa la formazione titolare prevista secondo la radio per la prossima stagione: Meret, Trippier, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian, Insigne, Milik, Mertens (Lozano). Per le fasce Trippier del Tottenham è la prima scelta, ma se dovesse ...

Gazzetta : Il Napoli punta Benjamin Bourigeaud per il centrocampo : Benjamin Bourigeaud, 25 anni, giovane centrocampista del Rennes, sarebbe il nuovo nome per il centrocampo del Napoli. Memorabile il gol messo a segno in EL contro l’Arsenal: punizione respinta dalla barriera e botta di prima intenzione all’incrocio dei pali da circa venticinque metri. Classe sopraffina per lui, è anche un fine tiratore di calci di punizione, che non dispiacerebbe affatto al Napoli, quest’anno con la squadra francese ...

Futuro Icardi – Fedele conferma i lavori per la casa del bomber a Napoli ed aggiunge : “Napoli - punta al titolo” : Il gironalista Enrico Fedele, sulle pagine de Il Roma, scrive in merito all’acquisto di Mauro Icardi da parte del Napoli. Futuro Icardi – Il Futuro della famiglia Icardi potrebbe essere all’ombra del Vesuvio. Fedele conferma che è in corso la ristrutturazione di una villa tra Marechiaro e Posillipo nella quale potrebbe abitare l’attaccante argentino. Serve un bomber “Bellissimo Napoli, un immenso Koulibaly, un ...

Nel centro di Napoli spunta Roberto Bolle : l’esibizione improvvisata incanta la città e sorprende i passanti. Il video del flash mob : Una colorata e festante ondata di danza, guidata da Roberto Bolle, ha letteralmente invaso il centro di Napoli. È il segnale di inizio di OnDance, la grande festa della danza presentata ieri dall’Étoile dei due Mondi. L’allegra compagnia di circa 60 ballerini, capitanata da Bolle al suono della musica di Excelsior, è “strabordata” dall’antico Palazzo Zevallos Stigliano, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in via Toledo e, dopo aver ...

Calciomercato Napoli - Tuttosport – Trippier e Veretout - spunta una contropartita tecnica per uno dei due : Calciomercato Napoli, Tuttosport – Una possibile contropartita per Trippier e Veretout Calciomercato Napoli, per Trippier e Veretout, il club azzurro può giocarsi la carta Diawara come contropartita tecnica. Il 21enne centrocampista ex Bologna non ha brillato durante la sua permanenza all’ ombra del Vesuvio. Quindi Ancelotti potrebbe avallare una sua cessione. Ne parla l’ edizione odierna di Tuttosport. “La garanzia ...

Ilicic : spunta anche la Roma sul calciatore corteggiato dal Napoli : Come abbiamo riportato questa mattina, la bella stagione di Ilicic (32 presenze, 12 gol, 9 assist tra campionato Coppa Italia, nonostante l’infortunio iniziale che lo aveva penalizzato) ha colpito il Napoli, che sarebbe interessato a tesserare il calciatore Per l’esterno d’attacco dell’Atalanta, attualmente inpegnato con il club bergamasco per la corsa sia in Coppa Italia sia per un piazzamento Champions, spunta ...

Napoli - spunta l'interesse per Ilicic : un aspetto frena la trattativa : Secondo il Corriere dello Sport: ' Josip Ilicic è finito nel mirino del Napoli . Nella lista, lunga, di nomi che Ancelotti sta valutando per il futuro della sua squadra: piace a lui e soprattutto a Davide, suo figlio e suo ...