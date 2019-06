Il mondo degli incontri online visto in un’ottica europea

Xiaomi vuole dominare il mondo degli smartphone : Xiaomi vuole conquistare il mercato degli smartphone in tutto il mondo, in particolare continuando ad investire molto sul marchio low-cost Redmi: l'india è già "quasi" conquistata, mentre l'Europa potrebbe essere la prossima. L'articolo Xiaomi vuole dominare il mondo degli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Estate 2019 : per oltre due terzi degli italiani vacanza è sinonimo di mare. Sicilia ed Emilia-Romagna le preferite secondo momondo : Per le prossime vacanze estive gli italiani sognano il mare. A confermarlo, i dati della piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel momondo.it, secondo cui nel 2019 il 68% degli abitanti del Bel Paese opterà per una vacanza in una località marittima. Con l’avvicinarsi della stagione estiva e per ispirare quanti sono ancora indecisi, momondo ha analizzato i propri dati e interrogato gli italiani su ciò che cercano quando si parla di ...

Chi è l’uomo più ricco del mondo nel 2019 : la classifica degli uomini e le donne più ricchi : Chi ha detto che i soldi non fanno la felicità di sicuro non ha mai visto come vivono le donne e gli uomini più ricchi del mondo. Può sembrare, infatti, una affermazione lontana dalla morale quotidiana di ognuno di noi eppure è vero: se si ha ragione a dire che non sono i soldi a renderci persone felici, sarebbe incoerente e ipocrita ammettere che non aiutino neanche un pochino a renderci persone tranquille, serene e più spensierate. classifica ...

“Tree Stories” - viaggio alla scoperta degli alberi più straordinari del mondo : Un viaggio alla scoperta degli alberi più straordinari del mondo attraverso i racconti di chi se ne prende cura e li tutela. È la serie in cinque episodi dal titolo “Tree stories. alberi che raccontano”, in onda da lunedì 27 maggio alle 14.10 su Rai5. In ciascuna puntata, la serie racconta due alberi situati in due diverse parti del mondo: dal Baobab del Senegal alla Sequoia statunitense, dal Banyan in India all’Araucaria del Cile, da un ...

Micromobilità – Monopattini elettrici : anche BMW entra nel mondo degli e-scooter : anche il colosso tedesco BMW entra a gamba tesa nel mondo degli e-scooter e lo fa con un perfetto compagno per il trasporto quotidiano intelligente Una nuova tendenza sta invadendo il mondo della mobilità elettrica: gli e-scooter. A detta di molti, sembra essere la forma di trasporto quotidiano più intelligente, zeppa di vantaggi e povera di controindicazioni, proprio per questo anche BMW Lifestyle ha deciso di ampliare la sua gamma ...

Lutto nel mondo degli sport invernali - è scomparso Roberto Contento : fu segretario FISI negli anni ’90 : Lutto per lo sport: è scomparso Roberto Contento, segretario generale della FISI degli anni ’90 E’ scomparso questa mattina Roberto Contento, segretario generale della FISI dal 1992 al 2001. Contento ha avuto una lunga carriera come dirigente sportivo, a partire dalla fine degli anni ’60, quando fu segretario e presidente del Coni provinciale di Treviso. Dal ’72 all’84 fu segretario del Coni Veneto e quindi ...

Lutto nel mondo dell'auto - Addio a Gianluigi Gabetti - il "tessitore" degli Agnelli : Si è spento nella notte, allospedale San Raffaele di Milano, Gianluigi Gabetti. Storico braccio destro di Gianni Agnelli, grande tessitore, insieme a Franzo Grande Stevens, delle principali operazioni finanziarie della Fiat dallinizio degli anni Settanta fino allavvento di Sergio Marchionne, nonché vero e proprio padrino di John Elkann, Gabetti è stato al fianco della famiglia in tutti i momenti più delicati degli ultimi 50 anni, risolvendo ...

Amazon potrebbe buttarsi nuovamente nel mondo degli smartphone : Amazon potrebbe decidere in futuro di tornare sul mercato degli smartphone: dopo il flop di Amazon Fire Phone, la parola chiave potrebbe essere "differenziazione". L'articolo Amazon potrebbe buttarsi nuovamente nel mondo degli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Jova Beach Party : la lunga lista degli ospiti da tutto il mondo del tour di Lorenzo nelle spiagge : Anche Charlie Charles, Takagi & Ketra, Ex-Otago e molti altri! The post Jova Beach Party: la lunga lista degli ospiti da tutto il mondo del tour di Lorenzo nelle spiagge appeared first on News Mtv Italia.

La Ferrari pensa allo sbarco su Netflix e nel mondo degli eSports : Ferrari Netflix – La Ferrari è in trattativa con la piattaforma di streaming Netflix per il suo coinvolgimento in un secondo documentario sul campionato di Formula 1. Inoltre, la casa automobilistica italiana, starebbe preparando il proprio debutto nel mondo degli eSports. Come riporta “SportsProMedia”, il team principle Mattia Binotto ha confermato che la Scuderia italiana […] L'articolo La Ferrari pensa allo sbarco su Netflix e nel ...

Fedez spiega a Chiara Ferragni il mondo degli Avengers... e lei si addormenta sulla sedia del ristorante : Fedez ha postato dal suo account Instagram una storia intitolata ' Io cerco di far appassionare mia moglie al mondo degli Avangers ' in cui si sforza di introdurre la potente influencer nel complesso ...

Scherma - Coppa del mondo San Pietroburgo 2019 : Italia solo quinta nella gara a squadre - successo degli Stati Uniti : Gli azzurri deludono le aspettative nella gara a squadre di San Pietroburgo della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Sulle padane russe, dopo la splendida doppietta di ieri nell’individuale, con Andrea Cassarà vincente su Alessio Foconi, oggi l’Italia per la prima volta in stagione non è riuscita a salire sul podio, chiudendo al quinto posto. Non certo il migliore dei modi per iniziare il cammino di qualificazione verso le Olimpiadi di Tokyo ...

Il frontman degli Ex-Otago Maurizio Carucci candidato alle elezioni di Albera Ligure : “Dobbiamo tutelare il mondo agricolo” : Nella lista "Albera Domani" di Walter Leonardi troviamo, con grande sorpresa, Maurizio Carucci candidato alle elezioni di Albera Ligure (Alessandria). Il frontman degli Ex-Otago, genovese, è molto legato alla Val Borbera in quanto lì vive da 10 anni grazie alla sua azienda agricola di cascina Barban. Il candidato sindaco Leonardi si propone come alternativa al primo cittadino uscente, Renato Lovotti, e nel tempo ha instaurato con Carucci uno ...

Da 'padroni del mondo' al declino - la morte degli imperi coloniali in 180 secondi : Durante il XVIII, XIX e XX secolo, Gran Bretagna, Francia, Portogallo e Spagna governavano vasti territori in tutto il mondo attraverso una combinazione di controllo marittimo, economico e forza bruta. Questo video dei designer portoghesi Pe Penousal Machado traccia l'ascesa e la caduta dei più grandi imperi marittimi,...