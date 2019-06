Il governo fa quadrato di fronte alla minaccia di procedura di infrazione dell' Ue 

agi

(Di mercoledì 5 giugno 2019) IlM5s-Lega fa, momentaneamente, '' dia commissione europea di aprire unadiall'Italia per deficit eccessivo. L'annuncioa proposta diarriva nella mattinata e la reazione di Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e del ministero'Economia è coordinata. Prima che sia resa pubblica, i due vicepremier - viene riferito - leggono la dichiarazione con cui la Presidenza del Consiglio garantisce che saranno rispettati i i vincoli, che con l'Ue è in atto un "dialogo costruttivo" e stima un rapporto deficit/Pil al 2,1% per il 2019. E - spiegano fonti governative di entrambi i partiti - nell'esecutivo il "dialogo sul tema è costante, molto attento e sfiora la condivisione". Gli occhi sono tutti puntati sul ministro'Interno che da settimane mette in discussione l'obiettivo del 3% nel rapporto ...

