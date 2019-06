Il futuro del Pd

Le notizie del giorno – Il Milan di Giampaolo - le parole di Paratici sul futuro allenatore della Juventus - i candidati al ruolo di ds della Fiorentina : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno. IL Milan DI Giampaolo – Cambiare, ma non troppo. Già una mezza rivoluzione in casa Milan è avvenuta dopo gli addii di Leonardo e Gattuso. Recuperato in extremis Maldini, si dovrà scegliere con attenzione un tecnico che sappia lavorare coi giovani rilanciando il progetto rossonero. A tal ...

Eca - Agnelli : «Noi cruciali nel futuro delle coppe europee» : Agnelli futuro coppe europee – Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha scritto una lettera indirizzata ai membri dell’Eca, in vista del meeting che si terrà a Malta tra il 6 e il 7 giugno prossimi. Un incontro che sarà molto importante per quanto riguarda le discussioni sul futuro delle coppe europee. «Cari membri dell’Eca […] L'articolo Eca, Agnelli: «Noi cruciali nel futuro delle coppe europee» è stato realizzato da ...

Rottura su sblocca cantieri e codice appalti : nuvole nere sul futuro del governo Conte : Il Carroccio si sarebbe rifiutato di ritirare l'emendamento che sospende per due anni il codice degli appalti. Giuseppe...

Cosa ha detto Giuseppe Conte nella conferenza stampa sul futuro del governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è presentato in conferenza stampa a Palazzo Chigi per rivolgere un ultimatum a Lega e Movimento 5 Stelle e, in particolare, ai loro leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un avvertimento con cui chiede ai due leader politici di decidere se vogliono proseguire l’esperienza di governo, perché lui non ha intenzione di “vivacchiare”. Motivo per cui, senza una decisione netta e chiara, Conte si dice ...

Le parole di Conte e il futuro del governo : Beh non capita spesso di avere il tema per cena pronto e confezionato e nientemeno che dal presidente del consiglio. Lui, il prof. avv., presenta il suo intervento alle 18.30 (a mercati chiusi, perbacco) come un format tra il confidenziale e l'istituzionale e lo chiama, prendiamo le maiuscole dall'o

Formula 1 - Lewis Hamilton non si pone limiti : sorprendente ammissione del britannico sul suo futuro : Il pilota della Mercedes aveva rilasciato lo scorso inverno un’intervista a David Letterman, andata in onda solo in questi giorni: il contenuto è sorprendente Il ritiro di Lewis Hamilton dalla Formula 1 è lontano, il campione britannico infatti ha intenzione di correre fino a 38. A rivelarlo è lo stesso pilota campione del mondo nel corso di un’intervista al David Letterman Show, registrata lo scorso inverno ma mandata in onda ...

La conferenza stampa di Giuseppe Conte sul futuro del governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che terrà una conferenza stampa da Palazzo Chigi per parlare di "alcune cose importanti", rivolgendosi agli italiani e ai due partiti al governo: Lega e Movimento 5 Stelle. Il messaggio di Conte arriva dopo le elezioni europee e con l'obiettivo di chiarire quale sarà il futuro del governo.

Lana Del Rey sulla copertina di Vogue Italia sta “scrivendo il suo futuro” - la poesia prima del nuovo album : Lana Del Rey non accenna in alcun modo al rilascio del suo nuovo album Norman Fucking Rockwell, prodotto da Jack Antonoff e atteso all'inizio di quest'anno sul mercato, ma ormai sparito dai radar delle prossime uscite discografiche. Eppure la Del Rey non è affatto scomparsa: di recente ha pubblicato la cover di Doin' Time, brano dei Sublime che ha inciso per la colonna sonora del documentario dedicato alla band, mentre questo mese campeggia ...

Calciomercato Fiorentina – Chiesa conteso tra Inter e Juventus - la società fa chiarezza : ecco il futuro dell’esterno viola : Federico Chiesa conteso fra Inter e Juventus, ma la Fiorentina non ci sta: la società toscana fa chiarezza sul futuro del suo gioiellino La situazione in casa Fiorentina è alquanto caotica. Negli ultimi giorni, la notizia del cambio di proprietà, con Rocco Commisso pronto a subentrare ai Della Valle, ha dato uno scossone ad un ambiente abbastanza giù di morale dopo il pessimo finale della stagione appena conclusa. Una stagione ben al di ...

Il futuro della tonnara di Favignana dipende da una bega politica : Il rilancio della tonnara di Favignana rischia di fallire ma soprattutto di finire al centro delle beghe politiche interne al centrodestra. Così sull'isoletta siciliana in cui la Lega ha registrato un exploit di voti, un investimento da 700 mila euro potrebbe evaporare a causa di un decreto firmato proprio da un sottosegretario leghista che adesso si dice pronto a trovare una soluzione. In molti negli ultimi anni avevano creduto nella ...

Tutte le Whirlpool del Sud : 140 vertenze - a rischio il futuro di 80mila operai : Li chiamano tavoli infiniti. Crisi industriali che si ripetono ciclicamente e sono destinate a risolversi in una chiusura dell'attività e in un utilizzo smodato di cassa integrazione per...

Mara Venier parla del futuro di Domenica In e svela un segreto sul marito : Mara Venier tornerà a fare Domenica In? La riposta a Che tempo che fa Ad una settimana dall’ultima puntata di Domenica In Mara Venier è tornata in tv. La conduttrice veneziana è stata ospite di Fabio Fazio nella puntata del 2 giugno 2019 di Che tempo che fa. Zia Mara, nonostante le tante domande del […] L'articolo Mara Venier parla del futuro di Domenica In e svela un segreto sul marito proviene da Gossip e Tv.

Una Vita - trama serale dell'1 giugno : Zavala ha organizzato l'attentato al futuro monarca : Sorpresa per i fan di Una Vita, che potranno assistere ad un nuovo appuntamento serale sabato 1 giugno 2019 su Rete 4, a partire dalle 22:25, subito dopo la messa in onda de Il Segreto. Molti i colpi di scena che attendono i protagonisti di calle Acacias. Samuel non riuscirà a capire il motivo per il quale il padre Jamie sia sempre più freddo nei suoi confronti, in quanto all'oscuro del fatto che l'anziano patriarca ha scoperto la verità sulla ...

Mutui - tassi bassi ma domanda in calo : gli italiani hanno paura del futuro : Le nuove domande di mutuo sono calate di quasi il 9% nel periodo gennaio-aprile. Inoltre gli addetti ai lavori evidenziano un calo del 5-6% nel primo trimestre anche delle erogazioni. Pesano l’incertezza politica e la bassa crescita...