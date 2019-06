Il colesterolo aumenta anche se mangi carne bianca

gqitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019) I livelli dinel sangueno in egual misura siaandorossa chea parità di contenuto di grassi saturi. Secondo uno studio pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition le carni binon sarebbero più efficaci per tenere sotto controllo il. Tegola sugli amanti dellaconsiderando, sottolineano gli autori dello studio, che laera suggerita negli Usa come un'alternativa a quella rossa. Sulla base di questa nuova ricerca, invece, per ridurre ilnel sangue potrebbe essere raccomandabile limitare l'uso di tutte e due le tipologie di carni. Ad osservare chebovina e pollami hanno lo stesso esito sui livelli diè stato un team di ricercatori del Children's Hospital Oakland Research Institute (Chori), istituto di ricerca associato al Benioff Children's Hospital di Oakland ...

infoitsalute : Alzheimer precoce: il rischio aumenta con il colesterolo alto -