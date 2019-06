Il cambiamento climatico potrebbe costare 1000 miliardi alle imprese

"Credo nel cambiamento climatico". L'apertura di Trump dopo l'incontro col principe Carlo : “Io credo ci sia un cambiamento del clima, e credo che i cambiamenti siano in entrambe le direzioni”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista concessa a Piers Morgan, conduttore di Good Morning Britain, nel gabinetto di guerra di Winston Churchill e trasmessa questa mattina in occasione della terza giornata della sua visita di Stato nel Regno Unito.Pressato dal conduttore sul tema del cambiamento climatico, Trump ha detto di ...

Nick Bostrom : La vera minaccia è l’intelligenza artificiale - non il cambiamento climatico : "La più grande minaccia per l'umanità non è il cambiamento climatico ma l'Intelligenza artificiale". A dirlo è Nick Bostrom, professore di filosofia all'Università di Oxford, uno dei massimi esperti in materia. L'intervento arriva in un momento particolarmente delicato, in cui sembra inarrestabile il progresso della tecnologia. Bostrom, filosofo e autore di libri come "Superintelligenza. Tendenze, pericoli e strategie", ha confidato la sua ...

Elezioni in Australia : la lotta al cambiamento climatico potrebbe decidere il voto : La lotta al cambiamento climatico potrebbe rivestire una importanza particolare nelle Elezioni Australiane in programma domani, al punto da determinare il risultato finale. Con l’estate torrida da poco conclusa del 2019 e il record di eventi meteo estremi, molti elettori che fra poche ore si preparano a scegliere il prossimo primo ministro e a rinnovare parlamento vogliono un cambiamento. Secondo un recente sondaggio, gli Australiani non ...

Il ministro dell’Ambiente Costa : “Il cambiamento climatico una seria minaccia per la crescita economica” : “Il cambiamento climatico rappresenta una seria minaccia per la crescita economica, per i mezzi di sostentamento e per la stessa sicurezza dei Paesi e delle sue popolazioni“, e l’Italia vuole “dimostrare come lo sviluppo sostenibile sia il mezzo attraverso il quale l’impatto del cambiamento climatico può essere mitigato e se possibile fermato“. Quanto dichiarato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa in ...

Al via il Living Planet Symposium : focus sullo stato di salute del pianeta e sul cambiamento climatico : Ha preso il via a Milano il Living Planet Symposium, la più grande conferenza mondiale sull’osservazione della Terra dallo Spazio, organizzata dall’Agenzia spaziale europea in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e il contributo di alcuni dei principali player del settore, tra cui l’italiana Leonardo. Fino a venerdì 17 maggio 2019, oltre 4mila scienziati, tecnici e ricercatori provenienti da tutto il mondo ...

cambiamento climatico : più caldo - meno ghiaccio - più alghe al Polo Nord : Il mar Glaciale Artico rappresenta appena il 3% dell’oceano globale, ma è responsabile dell’assorbimento del 14% di carbonio dell’oceano globale. Questo lo rende un importante serbatoio per l’accumulo dell’anidride carbonica atmosferica. Negli ultimi decenni il ghiaccio marino nell’Artico si è drasticamente ridotto, causando possibili alterazioni del ciclo del carbonio e conseguenze ancora in gran parte sconosciute. In uno studio pubblicato di ...

Clima : Guterres rinnova l’azione dell’Onu contro il cambiamento climatico : Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres lo definisce come il problema principale del nostro tempo: il cambiamento Climatico sta conquistando il centro dell’agenda delle Nazioni Unite, tre anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo di Parigi. Una grande spinta dell’ONU per i progressi sul cambiamento Climatico prendera’ il via la settimana prossima quando Guterres si rechera’ in Nuova ...

Luca Parmitano pronto a nuove sfide nello spazio : “Il vero nemico è il cambiamento climatico” : Luca Parmitano ha annunciato di essere pronto a nuove sfide spaziali, ma è certo di una cosa: l’unico vero nemico il cambiamento climatico. “Volete un nemico? Non cercatelo in altri esseri umani, ma nei cambiamenti climatici: sono questi i veri nemici dei quali avere paura“, ha detto l’astronauta nell’ultimo incontro con la stampa prima della partenza per la missione Beyond, organizzato presso il centro ...

cambiamento climatico - conferenza con Fridays for Future al Pacinotti : ... informiamoci partecipando agli incontri con la scienza!" I ragazzi sono supportati in questo da "Insegnanti per il Futuro La Spezia", il gruppo Facebook di insegnanti, tecnici e scienziati insieme ...

Il cambiamento climatico una è “grave minaccia” per gli australiani : Per gli australiani il cambiamento climatico è la maggiore minaccia agli “interessi vitali” del Paese: per la prima volta viene posto in cima alla lista delle preoccupazioni, secondo l’ultima rilevazione dell’ente demoscopico Lowy Institute, iniziata nel 2006. Nell’ultimo sondaggio condotto a marzo, il 64% (un balzo di 6 punti rispetto al 2018) ha indicato che il cambiamento climatico è “una minaccia ...

Otto paesi dell’Unione Europea proporranno di spendere un quarto del bilancio comunitario per combattere il cambiamento climatico : Otto paesi membri dell’Unione Europea (Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia) hanno annunciato un piano ambizioso per combattere il cambiamento climatico che prevede di spendere un quarto del bilancio dell’UE a questo scopo. Il piano sarà presentato

cambiamento climatico e diversità di genere : i megatrend secondo Nordea : Nel 2018, infatti, il gruppo del quale NAM fa parte, Nordea Group, si è classificato tra i primi 100 più sostenibili al mondo. LA SOSTENIBILITÀ PER Nordea ' Pensiamo che la sostenibilità sia solo una ...

La riunione del Consiglio Artico è finita senza una dichiarazione contro il cambiamento climatico per via degli Stati Uniti : Lunedì e oggi si è tenuta a Rovaniemi, in Finlandia, l’undicesima riunione del Consiglio Artico, un forum intergovernativo dedicato alle questioni economiche e ambientali che interessano i paesi affacciati sul mar Glaciale Artico, e per la prima volta dal 1996

Una volta per tutte : sì - in Italia fa freddo ma il cambiamento climatico esiste eccome : Sono bastati due o tre giorni di temperature sotto la media per far rispuntare sui quotidiani la solita trita polemica sul riscaldamento globale che non c’è. Non vi sto a tediare con dettagli su cose che ormai dovremmo sapere tutti: che c’è differenza fra tempo atmosferico e clima globale, che qualche giorno di freddo o di caldo non vogliono dire niente, che bisogna fare la media su parecchi anni, che mentre qui tutti dicono che è freddo in ...