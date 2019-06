Il calcio piange Lennart Johansson | fu presidente Uefa per 17 anni | durante il suo

sportfair

(Di mercoledì 5 giugno 2019) L’exdell’si è spento questa mattina all’età di 89il suo mandato lanciò il nuovo format della Champions League Lae il mondo delpiangono la morte, all’età di 89, di. Il dirigente svedese che è statodell’per 17, dal 1990 al 2007, è morto dopo una breve malattia. Roland Weihrauchil suo mandato, il volto del gioco europeo è cambiato completamente, in termini sportivi e commerciali. Lasi è trasformata da ente puramente amministrativo in un sobborgo della capitale federale svizzera Berna ad una dinamica organizzazione sportiva moderna con sede presso la Casa deleuropeo a Nyon, nella Svizzera occidentale.è nato il 5 novembre 1929 a Bromma, un sobborgo di Stoccolma. Dopo aver acquisito la sua esperienza amministrativa iniziale ...

news_forlicesen : La Savignanese calcio piange 'Zio Ronci', storico dirigente della società - AstiGioachino : RT @MariaC08220254: Tutto il mondo del calcio piange la morte di José Antonio Reyes morto in un incidente stradale. Rest in peace, J… - FavataMattia : RT @cmt8news: Tantissimi messaggi di cordoglio per la #PerladiUtrera. Riviviamo la carriera di José Antonio #Reyes -