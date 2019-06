Il boss di PlayStation non può ancora dire se PS5 sarà l' ultima console di Sony

eurogamer

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Dopo l'avvento dei servizi streaming e soprattutto dopo l'annuncio di Google Stadia da parte del colosso informatico, sempre più utenti si chiedono quandoe Microsoft potrebbero decidere di abbandonare il modello delleclassiche, per abbracciare sistemi basati sullo streaming.Come riporta Push Square, ildella divisioneJim Ryan ha dichiarato di non sapere cosa riserverà il futuro e se PS5l'di:"Nel 2012 ho ascoltato decine di sapientoni che mi hanno parlato del mondo mobile ed avvertito che il progetto PS4 sarebbe stato il più grande fallimento di sempre. Tuttavia credevamo nel progetto all'epoca ed è lo stesso anche per quanto riguarda quello di prossima generazione (PS5). Chi puòcome il tutto si evolverà in futuro, forse avremo degli ibridiclassiche e basate sul cloud? Semplicemente non lo so. Ed anche se lo ...

