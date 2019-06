Il biografo di Salvini condurrà UnoMattina | Anzaldi | Occupazione

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) “Lazzazione di “Uno Mattina” rappresenta un’politica che non ha precedenti nella storia della Rai. È una plateale violazione del Contratto di servizio”. Questo l’attacco di Michele, segretario dem della commissione di Vigilanza Rai, dopo la notizia di assunzione di Roberto Poletti, ex direttore di Radio Padania, autore del libro “- Il Matteo-Pensiero dall’A alla Z”, che passerà in Rai per condurre il programma affiancato dalla giornalista Tg1 Valentina Bisti. “Come fa la Corte dei Conti a non intervenire? Come fa la magistratura contabile a non dire nulla?”, scriveva martedì 4 giugnoin un post su Facebook criticando la scelta della conduzione. Nel post si legge: “Nel silenzio del presidente della Camera Fico, del ...

repubblica : Rai, biografo di Salvini assunto a UnoMattina. Il Pd: 'Intervenga la Corte dei Conti' - repubblica : Rai, biografo di Salvini assunto a UnoMattina. Il Pd: 'Intervenga la Corte dei Conti' [news aggiornata alle 02:23] - giornalettismo : Matteo Salvini solo pochi giorni fa invocava il cambiamento in #Rai, «Poi dicono che la controlliamo noi»: e il n… -