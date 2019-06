I giorni migliori di Marco Carta dopo il furto di t-shirt | ridicola trovata promozionale

optimaitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Idisono proprio questi, quelli che fanno seguito aldi T-a La Rinascente che, caso strano, ha riportato il cantante sardo sulle pagine dei giornali e dei siti web con tanto di lanci dell'agenzia di stampa Ansa proprio nel periodo ideale.I principali quotidiani e periodici trattano il caso deldi T-che coinvolge Fabiana Muscas, l'infermiera di Cagliari di 53 anni che sarebbe la reale artefice deldelle 6 magliette del valore complessivo di 1200 euro.Ildel weekend, qualche giorno di pausa per dirsi innocente e poi l'annuncio di un nuovo singolo che sembrerebbe anticipare un disco di inediti. Ci troviamo dinanzi ad un caso di pseudo marketing 3.0 a basso costo? Il sospetto si insinua, il dubbio resta, troppe le coincidenze "casuali" che giocano a favore della visibilità digiusto quando ha deciso di ...

MARCOCARTA85 : In anteprima su @tvsorrisi il mio nuovo videoclip. Il singolo sarà fuori il 7 Giugno. - patripermarco : RT @francyika: Marco Carta - I Giorni Migliori (Official Video) - patripermarco : RT @francyika: Marco Carta: in esclusiva il video di “I giorni migliori” -