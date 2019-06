“I consigli agli americani in Italia” | nel video di Casa Surace c’è anche l’ambasciatore

Taglio vitalizi - il consiglio regionaled'Abruzzo recepisce legge nazionale : L'Aquila - Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il progetto di legge che recepisce la legge nazionale voluta dal governo giallo verde e concordata in sede di conferenza stato regioni che taglia i vitalizi adeguando l'ordinamento regionale alle disposizioni statali sulla materia. La norma prevede una riduzione graduale dei vitalizi degli ex consiglieri regionali che va dal 20 al 40 per cento. Il recepimento doveva ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Giugno : Oggi dopo le 17 - a mercati chiusi - il presidente del consiglio parlerà agli italiani (e soprattutto ai due vice) per capire se l’esecutivo può andare avanti o è meglio chiudere l’esperienza in tempo per votare a settembre e lasciare la Finanziaria a un nuovo governo : Stasera Conte dà la “scossa” per “stanare Matteo e Luigi” A mercati chiusi, il premier parlerà agli italiani ma soprattutto ai due leader, perchè decidano fra governo ed elezioni entro fine settimana di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Renzadamus. “Salvini è arrivato velocemente e altrettanto velocemente se ne andrà. Il conto alla rovescia per lui è già iniziato. È come accendere una candela su entrambi i lati, si ...

Figc - domani il consiglio Federale : come cambia la giustizia sportiva [DETTAGLI] : E’ stata convocata per domani alle ore 11 la riunione del Consiglio Federale della Figc. Tra gli argomenti all’ordine del giorno il più importante è quello relativo al nuovo codice di giustizia sportiva, che sarà sottoposto all’approvazione dell’organismo prima di passare al vaglio del Coni. Il nuovo codice è stato suddiviso in due parti: la prima (dall’art. 1 all’art.43) relativa alla disciplina ...

Veneto : da consiglio regionale via libera a taglio vitalizi : Vnezia, 28 mag. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale del Veneto ha dato il proprio via libera, con 43 voti favorevoli e una astensione, al Progetto di legge regionale n. 435 “Norme per la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità" di iniziativa dell’Ufficio di Presiden

Vitalizi - nel Lazio approvato taglio per ex consiglieri : risparmio di 6 - 6 milioni annui : La Regione Lazio abbassa i Vitalizi a 251 suoi ex consiglieri già destinatari dell’assegno. Il Consiglio regionale questa mattina ha infatti approvato all’unanimità, con 30 voti favorevoli, la delibera che recepisce gli accordi sottoscritti lo scorso 3 aprile durante la Conferenza Stato-Regioni, come stabilito nella legge nazionale di stabilità 2018. Il taglio medio orizzontale si attesta sul 35%, con tagli che vanno dal 13 al 51% e ricalca ...

Lombardia : consiglio ricalcola vecchi vitalizi - taglio medio del 7% : Milano, 28 mag. (AdnKronos) - Anche in Lombardia arriva il ricalcolo dei vecchi vitalizi sulla base del metodo contributivo. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge che recepisce le nuove norme nazionali in materia e fa seguito all’intesa Stato-Regioni e all’intervento della Confe

Germania - il governo consiglia agli ebrei di non indossare la kippah : 'E' pericoloso' : E' consigliabile, per gli ebrei tedeschi, non indossare la kippah in ogni momento. L'incredibile indicazione - che sta suscitando non poco clamore e sconcerto - è arrivata da Felix Klein, responsabile del contrasto all’antisemitismo per il governo federale. Il diplomatico si è detto preoccupato per un aumento, evidente, dell’abbrutimento della società. Reuven Rivlin, presidente dello Stato d'Israele, scioccato, ha commentato:"Capitolazione ad ...

Germania - consiglio choc agli ebrei : "Non indossate la kippah" : Giuseppe Aloisi In Europa è tangibile il ritorno dell'antisemitismo. Il delegato governativo tedesco ha consigliato agli ebrei di non indossare sempre la kippah Nell'Europa contemporanea, siamo costretti a segnalare il pericoloso e tragico ritorno dell'antisemitismo. Gli ebrei, nel paese teutonico, farebbero bene a "non indossare la kippah in qualsiasi momento". Questo, in sintesi, è il preoccupante monito lanciato da Felix Klein, ...

Leggi anticorruzione - l’Italia non è più maglia nera. Da Onu - consiglio d’Europa e Transparency - passi avanti certificati : Per le Nazioni Unite sono “una serie di passi avanti per promuovere la trasparenza generale a livello governativo”. Il Consiglio d’Europa parla di “progressi nella prevenzione e nel sistema giudiziario“. Transparency International, invece, si esprime con numeri e classifiche: 53esimo posto nel mondo per indice di percezione, due punti in più guadagnati in un anno e diciannove posizioni scalate dal 2012. Tre indizi che ...

Non solo “gomito” : dagli esperti i 10 consigli per prevenire e curare i più frequenti infortuni del tennista : Secondo lo studio Istat del 2017, gli Italiani sono sempre più inclini a praticare sport in modo continuativo: tra il 2013 e il 2016 si è registrato infatti un incremento della pratica sportiva continuativa del 5,1% nelle regioni del Nord-Est e del 3,1% in quelle meridionali. Ma quali sono gli sport più praticati? Come dimostrato dal Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport di CONI Servizi, il calcio si riconferma il preferito, seguito ...

Cittadinanza attiva - il consiglio regionale apre le porte agli alunni dell'Andrea d'Isernia : ... giornalista, noto per le sue denunce contro l'attività di Cosa Nostra quando ad alta voce, diceva a Cinisi dalla sua stazione radio " La Bellezza salverà il mondo". Un nostro illustre conterraneo, ...

AI : Landsgemeinde - Daniel Fässler eletto consigliere agli Stati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Enti locali : riecco Province - presidenti e consiglieri |Di Maio ferma tutto : per me si tagliano - è linea M5s : Il tavolo tecnico guidato dal sottosegretario leghista Candiani e dalla vice-ministro pentastellata Castelli prevede il ritorno dell'elezione diretta di consiglieri e presidEnti. Si parla di 2500 incarichi. E non verrà cancellata l'attuale "assemblea dei sindaci". Renzi: "Bel cambiamento, tornano le poltrone"