I 30 anni dei Marlene Kuntz in un cofanetto esclusivo | la tracklist tra classici e rarità

L’Arma dei Carabinieri compie 205 anni : manifestazione per celebrare fondazione : Roma- Oggi 5 giugno ricorre il 205° Annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nella mattinata, il Comandante Generale Giovanni Nistri rendera’ omaggio ai Caduti deponendo una corona d’alloro al Sacrario del Museo Storico dell’Arma. A seguire si rechera’ al Quirinale dove, con una rappresentanza di Carabinieri, comprendente i Vertici del Comando Generale e personale delle varie organizzazioni dell’Arma, ...

“Salvini e Di Maio litigano perché nessuno vuole assumersi la responsabilità dei danni fatti” : Ospite di Tagadà su La7 il direttore Claudio Cerasa ha commentato l'attuale momento politico e le tensioni all'interno del governo. “La telefonata Salvini-Di Maio? Forse hanno sbagliato numero, forse è partita una telefonata su WhatsApp”. “Conte - ha proseguito - ha fatto il miracolo di mostrare

Se i bambini sotto i dieci anni sono più vecchi dei senatori : Contro il logorio della politica moderna ho cercato rifugio fra le brillanti promesse vincitrici del premio “Vorrei una legge che…”. Si tratta di un concorso indetto da Palazzo Madama per alunni di quinta elementare che, magari, fra un mezzo secolo saranno senatori. Risultano premiati disegni di l

Nanni : Repubblica ancora chiusa - esposto a Corte dei Conti : Roma – “Nei prossimi giorni ci recheremo alla Corte dei Conti per presentare un esposto per danno erariale per i mancati incassi dovuti alla chiusura della stazione Repubblica della metro A. Dopo sette mesi e mezzo Repubblica e’ ancora chiusa con mancati incassi certificati, visto che in quella stazione, quando era aperta, venivano timbrati piu’ di 10mila biglietti al giorno. L’aumento delle timbrature nella ...

Roma - Matteo - 5 anni - schiacciato dal cancello di casa : è gravissimo. Decisive le prossime 24 ore. Polemiche sull'arrivo dei soccorsi. : Dramma a Roma, dove un bimbo di 5 anni, Matteo U., è rimasto schiacciato da un cancello ed è gravissimo. Il piccolo stava chiudendo il cancello di casa, in via Antonio Rivautella, in...

Roma - Matteo - 5 anni - schiacciato dal cancello di casa : è gravissimo. Polemiche sull'arrivo dei soccorsi. : Dramma a Roma, dove un bimbo di 5 anni è rimasto schiacciato da un cancello ed è gravissimo. Il piccolo stava chiudendo il cancello di casa, in via Antonio Rivautella, in zona...

anniversario Fondazione Arma dei Carabinieri : il 5 giugno a Ragusa : Tutto pronto a Ragusa per la celebrazione del 205° Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri il 5 giugno in piazza Caduti di Nassiriya

Palermo : Mattarella arrivato a Palazzo dei Normanni : Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è appena arrivato a Palazzo dei Normanni, a Palermo, sede dell'Assemblea regionale siciliana. Il capo dello Stato inaugurerà la mostra 'Un TesOro italiano' per i 110 anni dalla fondazione della Federazione italiana sche

“Zazie nel metró” : 60 anni fa Raymond Queneau pubblicava uno dei suoi libri più famosi : Nonostante la ragazzina ribelle immaginata Raymond Queneau abbia oggi la bellezza di sessant'anni, le sue avventure nella città di Parigi sono ancora estremamente divertenti, e significative, per una letteratura che ha descritto la realtà attraverso il sogno e il paradosso. Giocando con i personaggi e con le parole lo scrittore francese ha creato un’opera memorabile: era il 1959 quando in Francia usciva "Zazie nel metró".Continua a leggere

Maltempo Toscana : la Regione avvia il censimento dei danni : La Regione Toscana è al lavoro sulle coste grossetane colpite dal Maltempo con conseguenti criticità dovute al materiale vegetale trasportato dal fiume Ombrone e del torrente Bruna e riversato sulle spiagge. “Dopo aver annunciato che sarà dichiarato lo stato di emergenza regionale – spiega l’assessore all’ambiente Federica Fratoni – , insieme ai territori interessati, la Regione è impegnata nel censimento dei danni ...

Omicidio Colacioppo - preso dopo 17 anni latitante moldavo : era nella lista dei 100 più pericolosi : Operazione della polizia di Ancona e Ascoli Piceno con il supporto del servizio per la Cooperazione internazionale: arrestato Iurie Cegolea al confine tra Moldavia e Ucraina. Era il responsabile in concorso con altri due complici dell'uccisione dell'avvocato ucciso 1 febbraio...

Bocca malata per l’80 per cento dei cani sopra i tre anni : Anche Fido e Micio possono soffrire di disturbi del cavo orale, esattamente come l’uomo. Anche per loro l’alitosi è un campanello d’allarme che può nascondere problemi seri a denti e gengive. E anche per loro lo spazzolino è l’arma fondamentale con cui difendersi quotidianamente dagli attacchi dei batteri, che nei quattrozampe possono con facilità mettere a rischio la salute di tutto l’organismo, dal cuore al ...

Maltempo Emilia Romagna : riparte la conta dei danni : La Regione Emilia-Romagna riparte con la conta dei danni causati dal Maltempo, a fianco delle popolazioni colpite nuovamente dagli eventi meteo eccezionali degli ultimi giorni. La nuova ondata di Maltempo che da martedì si è abbattuta sulla pianura Emiliana tra Parma e Bologna – 3 le allerte rosse emanate per criticità idraulica dall’Agenzia regionale per la Protezione civile – e il pericolo di frane e smottamenti in collina, ...

Perché i Neanderthal si estinsero 40mila anni fa? Svelato uno dei grandi misteri della paleoantropologia : Perché i Neanderthal si estinsero 40 mila anni fa? Uno dei grandi misteri della paleoantropologia è oggetto di una ricerca pubblicata dalla rivista Reviews of Geophysics e frutto della collaborazione tra geologi dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna (Cnr-Ismar) e dell’Università della Florida a Gainesville. Combinando le datazioni sulla scomparsa dei Neanderthal (41.030-39.260 anni fa) dai principali ...