Grosseto “Guarda che cane bellissimo” | ma il dobermann la azzanna Il proprietario fugge

fanpage

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Tragedia sfiorata al parco cittadino, in via Giotto: ferita una 40enne lì con la figlia. Ildell’animale se n’è andato: non solo non ha prestato soccorso, ma si sarebbe messo a ridere dopo l'aggressione. La donna lancia un appello: "Aiutatemi a trovarlo"

MeliSandro72 : RT @ItalianAirForce: #LoSaiChe l'Aeroporto Baccarini di Grosseto, sede del 4° Stormo ha ospitato, nel dicembre 2003, un'importante rievocaz… - LuisB : RT @ItalianAirForce: #LoSaiChe l'Aeroporto Baccarini di Grosseto, sede del 4° Stormo ha ospitato, nel dicembre 2003, un'importante rievocaz… - marino29b : RT @ItalianAirForce: #LoSaiChe l'Aeroporto Baccarini di Grosseto, sede del 4° Stormo ha ospitato, nel dicembre 2003, un'importante rievocaz… -