Grande Fratello 16 | la De Andrè potrebbe aver bestemmiato | i fan chiedono la squalifica

Procedura d'infrazione in arrivo dalla Ue |Salvini e Di Maio : debito creato in passatoZingaretti : M5s vive nel Grande Fratello : La regola del debito e i problemi a mantenere gli accordi sul deficit di bilancio "giustificano" una Procedura d'infrazione ma non subito. Ascolteremo eventuali modifiche" ha detto Moscovici

Grande Fratello - Taylor Mega durissima contro Francesca De Andrè : "Ha molti problemi. Sapete che..." : La presenza come ospite nella Casa del Grande Fratello dell'influencer Taylor Mega ha messo in discussione molti equilibri. Per una settimana, Taylor ha trascorso del tempo insieme a tutti i concorrenti presenti nel reality condotto da Barbara D'Urso e sin da subito si è ipotizzato che Francesca De

Zingaretti : Di Maio vive nel Grande Fratello. Meloni : dal Governo scelte folli : Pioggia di critiche ai grillini dopo la bocciatura europea, preludio di una manovra bis per correggere i conti. Le parole

Tina Cipollari Commenta l’Uscita di Kiko Nalli dal Grande Fratello! : Kiko Nalli è uscito dal Grande Fratello. Immediata la reazione di Tina Cipollari, con un post ironico e sibillino. Ecco le parole dell’ex moglie di Kikò! Durante l’ultima puntata del Grande Fratello abbiamo assistito, tra una litigata e l’altra, all’eliminazione di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne. Kikò appena uscito dalla casa ha potuto riabbracciare Ambra Lombardo, ...

Grande Fratello - Erica spiega cosa le succederà davvero dopo la finale : Genitori Erica del Grande Fratello: una nuova confessione da parte della concorrente Erica Piamonte ha toccato il cielo con un dito durante la semifinale del Gf 16. Ha ricevuto delle parole meravigliose da parte di quei genitori che – attenendoci alle sue confessioni – non l’avrebbero mai sostenuta in nulla, che non le avrebbero mai […] L'articolo Grande Fratello, Erica spiega cosa le succederà davvero dopo la finale ...

Grande Fratello - Ambra Lombardo racconta la prima notte con Kikò Nalli : "Come Romeo e Giulietta" : La professoressa siciliana a 'Pomeriggio 5' confessa di essere "cotta a puntino" dell'ex marito della Cipollari.

Grande Fratello - Taylor Mega attacca Francesca : “Ha problemi” : Taylor Mega critica duramente Francesca De Andrè del GF 2019 La settimana passata da Taylor Mega nella Casa di Cinecittà non è sicuramente passata inosservata. Infatti la giovane ragazza ha fatto perdere la testa a diversi concorrenti del Grande Fratello di Barbara d’Urso, tra i quali anche Gennaro. E proprio il fatto che quest’ultimo abbia dichiarato di essere attratto dall’influencer ha fatto infuriare Francesca De Andrè, la ...

Cristian Imparato dopo il Grande Fratello bacia Davide Vitale : la foto : Un pianoforte sullo sfondo, le gambe intrecciate, due calici di vino tra le mani e le labbra che stanno per sfiorarsi: così Cristian Imparato si mostra sui social insieme a Davide Vitale informando indirettamente i follower di avere il cuore impegnato. Il concorrente del Grande Fratello 2019 ha trovato dolce compagnia una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia e condivide questa gioia con quanti lo seguono. View this ...

Grande Fratello - il bacio appassionato tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : pace fatta : Francesca De Andrè è uscita finalmente allo scoperto. Dopo le liti degli ultimi giorni con Gennaro Lillio i due hanno finalmente fatto pace e non solo. La gelosia provocata dalla presenza nella casa della bionda tutta curve Taylor Mega aveva portato molte tensioni tra i due, con la De Andrè che avev

Gennaro Lillio bacia Francesca De Andrè : pace fatta al Grande Fratello : Grande Fratello 16: Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono baciati È arrivata la tregua tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. In queste ore la coppia ha messo da parte ogni astio e si sarebbe lasciata andare alla passione. Il risveglio per il modello partenopeo e la figlia del cantante ha portato una serie di tenerezze. Le immagini del Grande Fratello hanno immortalato Francesca e Gennaro insieme nel letto. Nascosti da un cuscino i due ...

Grande Fratello 2019/ Baci sotto il cuscino per Francesca De André e Gennaro Lillio : Grande Fratello 2019, anticipazioni e news. Tarda ad arrivare la pace tra Francesca De André e Gennaro Lillio: lei è pronta ad andare via

Grande Fratello - Barbara D'Urso : "Francesca De Andrè ha perso il nome della ragione" : La conduttrice ha commentato l'ultimo rabbioso sfogo della De Andrè. Incredula anche la sorella Fabrizia: "Non so cosa dire, probabilmente ha accumulato tanto e sta sfogando così"

Benedetta Mazza parla di Dani Osvaldo : “Dopo il Grande Fratello…” : Benedetta Mazza torna a parlare di Dani Osvaldo: “La nostra è stata una bella storia” Si è raccontata sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv Benedetta Mazza, con un’intervista nella quale ha parlato, tra le altre cose, della sua storia d’amore (finita da tempo) con Dani Osvaldo, nelle ultime settimane protagonista di Ballando con le stelle, su Rai1. Sulla sua love story con il calciatore italo-argentino, ...

Grande Fratello - Francesca non crede all'interesse di Gennaro : 'Ha calcolato tutto' : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono resi protagonisti di un duro diverbio dopo la diretta di lunedì 3 giugno. La gieffina ha accusato il collega di avere sfruttato a suo vantaggio la gelosia verso Taylor Mega e gli ha rivolto inascoltabili appellativi. Non solo: ha rovesciato il cibo che in quel momento Gennaro teneva in mano ed è apparsa furiosa, minacciando di abbandonare il programma prima della finalissima. Non è stato un Grande ...