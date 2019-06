Gossip Uomini e Donne | Alessio si sfoga sui social | “Sono stati mesi…”

lanostratv

(Di mercoledì 5 giugno 2019)Campoli parla dei mesi difficili aCampoli e Angela Nasti, esattamente una settimana fa, si sono messi insieme. Difatti i due si sono conosciuti ed innamorati negli studi del Trono Classico di. E a distanza di 7 giorni da quel momento, il giovane ex corteggiatore ha voluto esprimere una sua opinione su questa sua esperienza televisiva, asserendo schiettamente su instagram: “Sonomesi intensi e difficilissimi tra alti e bassi, scariche di adrenalina e blocchi totali! Eppure tutto mi sarei aspettato tranne che entrare in quello studio in punta di piedi e uscirne come ne sono uscito…” InsommaCampoli non ha nascosto che i mesi passati nello studio del popolare dating show sianodecisamente complicati per certi versi. Tuttavia l’ex corteggiatore di UeD ha poi avuto le sue soddisfazioni visto che è ...

MastrotekPino : Gossip Uomini e Donne, Kikò Nalli racconta come si è innamorato di Tina Cipollari - zazoomblog : Gossip Uomini e Donne Klaudia: Affetto per Andrea Zelletta il trono perché no? - #Gossip #Uomini #Donne #Klaudia: -