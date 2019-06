Golf – Verso la Ryder Cup 2022 | escalation di successi per l’Italia

Golf - PGA Championship 2019 : Brooks Koepka vuole involarsi verso il quarto Major in carriera. Francesco Molinari cerca di chiudere bene : Può davvero essere il giorno del trionfo per Brooks Koepka. Fino al 2017 non aveva vinto un singolo Major, e in generale non era riuscito a collezionare che un singolo torneo sul PGA Tour e un altro su quello europeo. Poi, da quell’anno, la svolta: due US Open consecutivi, il PGA Championship dello scorso agosto e adesso la possibilità di fare il bis. Non si sa chi o cosa possa fermare il ventinovenne di West Palm Beach, professionista dal ...