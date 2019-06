spettacoloitaliano

(Di mercoledì 5 giugno 2019)d'oro: 4 candidature per Il Traditore, è duello internazionale per le serie tv. Ludovica Nasti miglior giovane promessa Verranno consegnati il prossimo 19 giugno id’Oro, un altro riconoscimento di punta del cinema italiano e non solo. Anche qui, come nel caso dei Nastri d’Argento, Il Traditore di Marco Bellocchio ha la meglio su tutti. Fonte, Borghi e Favino si contendono il Globo d’Oroper il miglior attore. Jasmine Trinca, Anna Foglietta e la sorpresa Francesca Niedda per le migliori attrici. Tra i premi già assegnati, Ludovica Nasti (L’Amica Geniale) ha ricevuto il Globo per la miglior promessa. Stesso destino per Franco Nero e Vanessa Redgrave premiati alla carriera. Sul fronte fiction italiana ...

zazoomblog : Globi d’oro 2019 le nomination - #Globi #d’oro #nomination - cidrovilla : RT @lanuovasardegna: L'attrice sassarese Francesca Niedda in lizza per i Globi d’oro - lanuovasardegna : L'attrice sassarese Francesca Niedda in lizza per i Globi d’oro -