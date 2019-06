Gli Stati Uniti hanno vietato a tour organizzati e a navi da crociera di fare tappa a Cuba

Maltrattavano la fiGlia disabile e la chiamavano "scimmia" : arrestati : Una coppia di egiziani ventinovenni, genitori di cinque bambini, è stata arrestata venerdì scorso mentre saliva su un autobus preso alla Stazione Centrale di Milano in direzione Malpensa, dove avrebbero dovuto prendere un volo di sola andata per l’Egitto. Con loro c’erano i bambini di età compresa tra un anno e mezzo e otto anni. Il motivo dell’arresto è che la polizia municipale ha accertato che la coppia maltrattava la figlia disabile di ...

La Cina ha avvertito i viaggiatori cinesi che entrano neGli Stati Uniti che potrebbero essere soggetti a controlli e interrogatori : Il ministero degli Esteri cinese e le ambasciate e i consolati cinesi negli Stati Uniti hanno diffuso delle raccomandazioni sui viaggi nel paese ai propri cittadini, informandoli del fatto che i viaggiatori cinesi sono Stati sottoposti a interrogatori e ad altre

Il diplomatico nordcoreano dato per morto dopo le trattative con Gli Stati Uniti in realtà è vivo - dice CNN : Il diplomatico nordcoreano che nei giorni scorsi era stato dato per morto dopo le trattative con gli Stati Uniti in realtà sarebbe vivo, hanno detto a CNN diverse fonti. La notizia della morte di Kim Hyok-chol era stata data da Chosun

Chiedi un visto per Gli Stati Uniti? Scattano i controlli su social network ed email : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Per richiedere il visto degli Stati Uniti sarà necessario fornire, oltre ai classici dati personali, i propri nomi utente utilizzati sui social network, i precedenti indirizzi email e numeri di telefono come parte del procedimento. L’implementazione di questo requisito fa parte dell’espansione dello screening potenziato dall’amministrazione Trump, introdotto ...

Google e Amazon hanno troppo potere? NeGli Stati Uniti vogliono vederci chiaro : (Foto: Getty Images) Amazon e Google saranno messe sotto stretta osservazione da parte delle autorità americane che vigilano in materia di concorrenza del mercato. È quanto si apprende da un articolo apparso sul New York Times, dove si legge che il crescente potere di questi e altri giganti di internet rischia ormai di diventare troppo grande e ledere alla competizione in diversi settori. A spartirsi il controllo sulle due società saranno il ...

Il presidente deGli Stati Uniti Donald Trump arriva per una visita di stato nel Regno Unito : Mentre il Regno Unito si prepara per la visita di stato di tre giorni di Donald Trump che avverrà oggi, lunedì 3 giugno 2019, i commenti del presidente degli Stati Uniti stanno già suscitando scalpore. In un’intervista con The Sun, Trump ha dato la sua opinione riguardo politica britannica, appoggiando Boris Johnson nel suo tentativo di diventare il prossimo primo ministro del Regno Unito. “Mi è sempre piaciuto … è stato molto ...

Mercoledì Sephora chiuderà tutti i suoi negozi neGli Stati Uniti per un corso sul rispetto delle differenze : Mercoledì 5 giugno la catena di cosmetici Sephora chiuderà tutti suoi negozi e uffici negli Stati Uniti per un corso sulla “diversity” (cioè sul rispetto di tutti indipendentemente da sesso, etnia, orientamento sessuale) ai suoi dipendenti. Il corso arriva a

FTC e dipartimento di Giustizia si spartiranno la supervisione antitrust di Amazon e Google neGli Stati Uniti - dice il Washington Post : La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti avrà competenza sulle questioni antitrust che riguardano Amazon, secondo informazioni raccolte dal Washington Post. La FTC, che ha poteri antitrust, avrebbe infatti raggiunto un accordo con il dipartimento di Giustizia, che si

Perché queste leggi contro l’aborto neGli Stati Uniti : Solo quest'anno ne sono state approvate in quattro Stati, pur sapendo che sono incostituzionali: lo scopo è arrivare alla Corte Suprema

Lei si diploma ma il papà non può superare il confine - così la ragazza Gli riserva una sorpresa tra i due Stati : Sarai Ruiz, studentessa americana di 18 anni, si è diplomata nella scuola superiore di Laredo, in Texas. Alla cerimonia, però, era presente solo la madre, poiché il papà era stato deportato in Messico dieci anni con il divieto di rientrare negli Stati Uniti. così padre e figlia si sono organizzati e si sono dati appuntamento su un ponte ai confini tra i due Stati. L’abbraccio, tra i due, è diventato virale. Video Facebook/Sarai ...

Gli Stati Uniti stanno per aprire un’indagine antitrust nei confronti di Google - dice il Wall Street Journal : Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta per avviare un’indagine antitrust nei confronti di Google, per quanto riguarda il suo motore di ricerca e la posizione dominante che ricopre in diversi altri settori. La notizia non è ancora ufficiale,

Spese pazze Liguria - ecco perché Edoardo Rixi e Gli altri sono stati condannati in base alla legge Severino : Nonostante le contestazioni di falso per i rendiconti presentati nel 2010 siano state prescritte, le pene per il processo sulle Spese pazze dei consiglieri regionali della Liguria, non sono scese sotto i 2 anni 8 mesi. Il motivo è stato spiegato in una nota del Tribunale di Genova: ovvero con l’applicazione della legge Severino. Il momento della consumazione del reato, ovvero il peculato, ha coinciso nell’interpretazione dei giudici ...