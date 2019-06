Gli adulti esistono e vivono tra noi

SCUOLA/ Adulti in ascolto - il modo miGliore per contrastare i bulli : Insicurezze e paure sono all'ordine del giorno tra adolescenti. In che modo gli Adulti, dentro e fuori la SCUOLA, possono arginare fenomeni di bullismo?

Salute - alimentazione e agricoltura sostenibile : educare Gli adulti di domani : Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura, Andrea Alemanno, Responsabile Ipsos e CSR, Marcella Gargano e Giuseppe Valditara del MIUR, Mario Iannotti del MATTM, sono alcuni dei partecipanti del convegno organizzato da ASviS e Barilla Center For Food & Nutrition, sul delicato equilibrio tra uomo, ambiente, cibo e risorse naturali, essenziale per assicurare il raggiungimento di tutti gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile entro il ...

Allarme morbillo a Milano/ Contagi record tra Gli adulti - casi in aumento : Allarme morbillo a Milano: i casi aumentano soprattutto tra gli adulti, con la fascia tra i 15 e i 39 tra le più colpite in assoluto. Campagne pro-vax

Il morbillo è tornato, anche tra gli adulti. A Milano, come in tutta Italia e nel mondo sono in aumento i casi di contagio tra la popolazione adulta. A riportare i preoccupanti dati è il Corriere della Sera:In meno di cinque mesi si contano già 139 contagiati nell'Ats di Milano, contro i 115 di tutto il 2018, anno considerato "tranquillo" dagli esperti.

Infanticidi - che cosa sta succedendo aGli adulti? : L’ultimo è stato Leonardo, morto a Novara, a venti mesi, con il corpicino martoriato: in manette sono finiti la mamma e il suo compagno. Poche ore prima, a Milano, Mehmed è stato picchiato a morte dal padre: aveva i piedini bruciati, segno che le violenze duravano da tempo. Neanche un mese prima, Giuseppe, 7 anni, era stato ucciso a botte dal patrigno, a Cardito, Napoli. A Cassino, negli stessi giorni, Antonio Gabriel è stato strangolato dalla ...

Tumori con fusioni geniche di NTRK : tassi di risposta globale del 94% nei bambini e del 76% neGli adulti trattati con larotrectinib : larotrectinib, il primo inibitore orale delle proteine di fusione TRK (tropomyosin receptor kinase), ha evidenziato tassi di risposta globale (ORR), rispettivamente, del 94% e del 76% in bambini e in pazienti adulti affetti da Tumori con fusioni geniche di NTRK (neurotrophic receptor tyrosine kinase) La durata mediana della risposta (DOR) non è raggiunta al momento del cut-off dei dati nei bambini (30 luglio 2018) e negli adulti (30 luglio 2018; ...

Fridays For Future - l’annuncio di Greta per il prossimo sciopero globale : “si muovano anche Gli adulti” : La lotta contro i cambiamenti climatici non si ferma con “global strike” dei giovani, infatti ha iniziato a coinvolgere anche gli adulti, come in Francia dove 130 scienziati che hanno formalizzato il proprio sostegno al movimento e i sindacati hanno chiesto ai lavoratori di scioperare o compiere alcuni gesti simbolici – come indossare una fascia al braccio – in segno di solidarietà con i ragazzi. L’invito diretto agli adulti è ...

La bambina spiega aGli adulti come salvarsi da un attacco armato : il racconto è da brividi. E il video vi farà riflettere : “Se qui arrivasse una persona armata, sareste tutti morti“. È l’inizio del racconto di una bambina di fronte a un gruppo di adulti, dipendenti di un’azienda, riuniti in una lezione di team building in caso di attacco armato negli uffici. “Se parlate ad alte voce, l’aggressore vi scopre. Per questo a volte giochiamo a chi sta in silenzio il più a lungo possibile. Potete provare a proteggere i vostri amici ...

Nel caso di Manduria il vero branco è quello deGli adulti : E così, a quanto sembra, a Manduria tutti sapevano. Le violenze ripetute su Antonio Stano, filmate e condivise tramite WhatsApp dai suoi aguzzini, erano arrivate alle orecchie e agli occhi degli adulti del paese. Lo sapevano molti dei genitori; lo sapeva almeno una professoressa; lo sapevano i servizi sociali, lo sapevano i vicini di Stano, e lo sapevano le fidanzate dei ragazzi autori dei raid. Ciononostante, Antonio Stano, 66 anni e problemi ...

Plastica in mare - quando sono i bambini a sgridare Gli adulti : “Se continuate così - per me niente bagno” : A pochi giorni dalla Giornata mondiale della terra, il magazine online dedicato all’ambiente Ohga ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una video che in poco tempo ha fatto il giro del web, totalizzando oltre due milioni di visualizzazioni. Nel filmato un gruppo di bambini elenca i rifiuti trovati in spiaggia e tra lattine e sigarette rimprovera duramente gli adulti. “Se continui così, l’Onu dice che tra 40 anni non potrò ...

Se anche Gli adulti vogliono il latte materno : C’è un componente del latte materno che fa gola a due colossi della chimica. Le aziende DowDuPont Inc. e BASF stanno investendo milioni per potenziare la produzione di uno zucchero indigeribile, l’olisaccaride del latte umano: il mercato annuale potrebbe raggiungere un miliardo di dollari. È un ingrediente così prezioso perché sfugge alla digestione: in questo modo può raggiungere il colon, dove alimenta i batteri benefici. Nei bambini, ...

Greta in piazza a Roma per il clima : "Gli adulti si sveglino e seguano il nostro esempio" : La giovane attivista svedese ha parlato dal palco della manifestazione Romana organizzata dal movimento Fridays For Future...

Cast e personaggi de L’Aquila – Grandi Speranze - dal 16 aprile su Rai1 : la ricostruzione con Gli occhi di adulti e ragazzi : Come cambia la vita dopo un terremoto, come si affrontano i traumi e come si guarda al futuro sperando in una ricostruzione che appare un miraggio? Provano a raccontarlo Cast e personaggi della serie L'Aquila - Grandi Speranze, in onda su Rai1 dal 16 aprile, per la regia di Marco Risi che ha diretto un Cast corale composto anche da molti ragazzi esordienti e aquilani. Concepito inizialmente come un film sulla ricostruzione de L'Aquila dopo il ...