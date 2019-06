Giulia e Francesco si sono lasciati | lei sui social | ' Ho voluto credere alle fiabe'

Giulia Salemi e Francesco Monte - amore al capolinea. Le parole disperate di lei : "Ce l'ho messa tutta ma..." : La storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi è arrivata al capolinea. Ad annunciarlo è l'ex gieffina in un lunghissimo post Instagram che ha lasciato tutti i fan della coppia senza parole. Fino a pochi giorni fa si parlava del forte sentimento che li lega. Inseparabili e innamorati, questi sono gli

Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati : Esploso all'interno del Grande Fratello Vip, l'amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte è ufficialmente giunto al capolinea. Ad annunciare la rottura la Salemi, via Instagram, attraverso un'accorata 'lettera' scritta ai propri follower.Tutto è cominciato in maniera così forte e carica di tensioni nella bolla di un reality, ma io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe. Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima. L’inizio è dolce, assurdo, ...

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati - lei su IG : 'La fine toglie l'ossigeno' : È un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello che colpito i fan di Giulia Salemi e Francesco Monte in questi minuti: con un lungo messaggio che ha pubblicato su Instagram, infatti, la ragazza ha annunciato la fine improvvisa della sua storia d'amore. L'influencer ha usato parole molto toccanti per descrivere le sensazioni che ha vissuto ultimamente: la favola che era iniziata nella Casa del Grande Fratello VIP nell'autunno scorso, dunque, è ...

Giulia Salemi e Francesco Monte bellissimi - innamoratissimi sfilano a Cannes : Giulia Salemi e Francesco Monte sempre più innamorati, mostrano la loro bellezza a Cannes Giulia Salemi e Francesco Monte conquistano Cannes. Fanno il loro debutto in Croisette in occasione del famosissimo gala dell’AmfAR, la tradizionale serata di beneficenza per raccogliere fondi per la ricerca delle cure contro l’Aids. I Fralemisfilano sul red carpet circondati da tante altre star. Da divi, … Continue reading Giulia Salemi e Francesco ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - passione in alto mare : toccatine hot in barca : Si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, nella terza edizione, e durante il reality in pochi credevano nel proseguo dell’amore fra l’ex tronista Francesco Monte, l’anno prima lasciato in diretta tv dall’allora fidanzata Cecilia Rodriguez, e la coinquilina Giulia Salemi. I due però hanno stupito tutti e, oltre a portare avanti la loro love story, sembra siano pronti per iniziare la convivenza. La coppia, ...

Francesco Monte compie 31 anni : Giulia organizza una festa a sorpresa : Giulia Salemi organizza una festa a sorpresa per Francesco Monte Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, la coppia è sempre più innamorata e complice, tanto che si inizia a parlare di convivenza. Così Giulia, per dimostrare a Francesco il suo amore, […] L'articolo Francesco Monte compie 31 anni: Giulia organizza una festa a sorpresa proviene da Gossip e Tv.

Francesco Monte e Giulia Salemi dicono no a Temptation Island : Francesco Monte e Giulia Salemi dicono no. La coppia, che avrebbe dovuta partecipare a Temptation Island, si sarebbe tirata indietro. L’influencer e l’ex tronista di Uomini e Donne erano stati indicati nella lista dei concorrenti certi della prossima edizione dello show. A quanto pare però avrebbero cambiato idea per proteggere la relazione da possibili tradimenti, litigi e rotture. Le riprese del reality di Maria De Filippi inizieranno fra ...