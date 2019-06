Giro d’Italia 2019 | Miguel Angel Lopez rischia multa e squalifica | possibile mano dura

Giro d’Italia : le pagelle dei protagonisti : Giro d’Italia: le pagelle dei protagonisti È stato archiviato ieri il Giro d’Italia edizione numero 102. Se da un lato ha sorpreso Carapaz e si sono confermati Nibali e Roglic, d’altro canto va rimarcata la delusione Yates, il quale partiva per vincere il Giro. Per quanto riguarda le volate, male Gaviria e Viviani. LEGGI ANCHE: Giro d’Italia, tutti i vincitori delle classifiche nella 102a edizione Giro d’Italia: ...

Dai chilometri percorsi agli atleti giunti al traguardo di Verona - il Giro d’Italia 2019 dà… i numeri : L’edizione numero 102 del Giro d’Italia si è conclusa con la vittoria di Richard Carapaz, che ha regalato il primo successo all’Ecuador: ecco tutti i numeri dell’evento La prima vittoria dell’Ecuador è già una storia da raccontare, una chicca a conclusione di un’edizione che non sarà certamente dimenticata. Il Giro d’Italia 2019 si è appena concluso, raggiungendo il traguardo posto all’Arena di ...

Giro d’Italia – L’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani attacca : “Daspo per i tifosi più incivili” : Il presidente dell’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani ha chiesto misure più drastiche per i tifosi che rovinano lo spettacolo Quanto accaduto nel corso dell’ultimo Giro d’Italia non deve più accadere, per questo motivo l’Accpi (Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani) ha chiesto il Daspo per i tifosi più esagitati e incivili. Massimo Paolone/LaPresse E’ quanto si evince ...

Giro d’Italia – Buttò una bici in mezzo alla strada : tunisino espulso dall’Italia : Identificato l’uomo che ha buttato in mezzo alla strada a Conegliano una bicicletta poco prima del passaggio dei ciclisti: espulso dall’Italia Al Giro d’Italia 2019 non sono mancati i colpi di scena ed i gesti… folli: come quello di uno spettatore che nella 18ª tappa ha buttato in mezzo alla strada una bicicletta, proprio quando stavano per arrivare i ciclisti in gara. Fortunatamente non è successo nulla di grave ...

Giro d’Italia – Nibali fa chiarezza sui social : “la stretta di mano mancata fra me e Roglic? Vi spiego il motivo” [FOTO] : Vincenzo Nibali fa chiarezza su Instagram in merito alla mancata stretta di mano con Primoz Roglic: lo ‘Squalo’ spiega i motivi di quanto accaduto Un secondo posto al Giro d’Italia, dietro uno straordinario Carapaz. Non è di certo una vittoria, ma Vincenzo Nibali può tornare a casa soddisfatto e conscio di aver dato il massimo: gli erorri li studierà con calma, ripensandoci con il senno di poi. Intanto Nibali un pensiero ...

Giro d’Italia 2020 - la Grande Partenza fissata in Ungheria : tornano la Sicilia e le grandi montagne : Prima tappa da Budapest e altre due sul territorio magiaro, poi si torna in Sicilia: sarà la 14ª Grande Partenza dall’estero per la Corsa Rosa L’Ungheria ospiterà la Grande Partenza del Giro d’Italia 2020. L’annuncio è stato ufficializzato a metà aprile a Budapest, presso l’Istituto Italiano di Cultura, alla presenza del Commissario Governativo per l’Ungheria Attiva, Máriusz Révész; del Vice Sindaco di ...

Giro d’Italia Under 23 : presentata a Verona la 42^ edizione. Andiamo a scoprire le tappe : Verona centro del mondo ciclistico. A poche ore dal termine della Corsa Rosa dei professionisti con la cronometro conclusiva del Giro d’Italia, oggi il capoluogo Veneto, rimane al centro delle attenzioni con la presentazione del Giro d’Italia Giovani Under 23 Enel. Mancano dieci giorni al via della corsa a tappe internazionale più ambita e prestigiosa nel panorama ciclistico Under 23. La gara, che nel corso della sua storia ha lanciato campioni ...

Giro d’Italia - Nibali : ‘Nessun rimpianto - i leader si sono controllati’ : Non è arrivata l’auspicata terza maglia rosa e nemmeno quella vittoria di tappa inseguita da troppo tempo, ma il Giro d’Italia di Vincenzo Nibali va in archivio con un bilancio positivo. Il campione del Team Bahrain Merida ha tenuto testa ai campioni della nuova generazione nonostante i quasi 35 anni e il grave infortunio della scorsa estate che sembrava mettere in dubbio il suo futuro. Alla distanza Nibali ha vinto chiaramente il confronto con ...

Giro d’Italia 2019 : identificato l’uomo che lanciò la bici verso la corsa. È un tunisino - sarà espulso : Una bruttissima immagine, che bisognerà dimenticare presto. Eravamo nella diciottesima tappa, quella che da Valdaora portava a Santa Maria di Sala ed ha visto trionfare Damiano Cima davanti ai velocisti. Tre corridori in fuga (oltre a Cima c’erano anche Maestri e Denz), lanciati a velocità altissime per resistere alla rimonta del gruppo. Carovana che era in quel di Conegliano quando un uomo ha gettato verso la corsa una bicicletta, evitata ...

Giro d’Italia - Lopez si difende per gli schiaffi al tifoso : ‘Più rispetto per i corridori’ : L’episodio in cui è rimasto coinvolto Miguel Angel Lopez nella tappa di sabato scorso del Giro d'Italia e la mancata sanzione della giuria sta facendo molto discutere. Lo scalatore della Astana è caduto sulla salita finale di Monte Avena a causa di uno spettatore troppo esuberante. Prima di ripartire il corridore colombiano ha reagito prendendo a schiaffi questa persona, un comportamento che, secondo il regolamento dell’Uci, sarebbe dovuto ...

Quanti soldi guadagna Richard Carapaz? Stipendio bassissimo per il vincitore del Giro d’Italia - arriva l’offerta milionaria del Team Ineos : Richard Carapaz è indubbiamente il ciclista del momento, ieri ha vinto il Giro d’Italia al termine di tre settimane condotte da grande protagonista ed è entrato in una nuova dimensione: a 26 anni ha alzato al cielo il Trofeo Senza Fine e ha conquistato il primo Grande Giro della carriera in maniera inattesa, stupendo tutti gli addetti ai lavori e anche i piani alti della sua squadra che per la Corsa Rosa avevano puntato su Mikel Landa. La ...

Giro d’Italia 2019 - i rimpianti di Vincenzo Nibali. Tra Ceresole Reale e Courmayeur lo Squalo ha perso la Maglia Rosa : Anche il Giro d’Italia 2019 è andato in archivio. Il nostro Vincenzo Nibali non è riuscito a portare a casa la vittoria finale per 1’05”, soltanto sessantacinque secondi tra lui e la tanto ambita tripletta; ma più di così non si poteva fare davanti alla superiorità e alla tattica di Richard Carapaz e del suo Team Movistar. Un secondo posto che comunque sia vale oro, l’undicesimo podio in una grande corsa a tappe in ...

Giro d’Italia – Quanti soldi ha guadagnato Vincenzo Nibali? Lo Squalo si consola con un bel gruzzoletto : Il corridore della Bahrain-Merida ha chiuso al secondo posto il Giro d’Italia 2019, un piazzamento d’onore che gli ha permesso di guadagnare una bella cifra in denaro Secondo posto assoluto per Vincenzo Nibali al termine del Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha chiuso con un minuto e quattro secondi di ritardo da Richard Carapaz, riuscito a difendere la Maglia Rosa fino all’Arena di Verona. Fabio Ferrari/LaPresse Un ...