Giornata Mondiale dell' Ambiente | tutto ciò che serve per una cosmesi e un' igiene ecologica

Giornata Mondiale Ambiente - WWF : “Abbiamo alterato il 75% delle terre emerse e il 66% degli oceani” : La vitalità, le capacità di resilienza dei nostri sistemi naturali sono la base fondamentale della salute, del benessere e dello sviluppo dell’umanità. Distruggere, inquinare e rendere sempre più vulnerabile la natura significa procurare un danno enorme a noi stessi e alle generazioni future. Questo è il messaggio centrale che caratterizza la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2019, quest’anno focalizzata sui killer “silenziosi” dell’inquinamento ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente - ecco l’impietosa classifica dell’Onu senza i primi tre posti : Chi annuncia lo stato di “emergenza climatica” e chi non crede ancora al cambiamento climatico. Chi punta tutto sulle rinnovabili e chi ha dichiarato guerra alla plastica monouso: nel mondo ogni Paese deve fare i conti con inquinamento, riscaldamento globale e conseguenze dei cambiamenti climatici. Per tenere alta l’attenzione, è stata istituita dalle Nazioni Unite la Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra oggi. Gli obiettivi ...

L’inquinamento è una cosa seria : 10 foto per la Giornata Mondiale dell’ambiente : Il 5 giugno viene celebrata la Giornata mondiale dell’ambiente, istituita nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con l’intento di sensibilizzare governi e opinione pubblica sul tema del cambiamento climatico causato dall’uomo e spingere a un uso più consapevole e sostenibile delle risorse naturali del pianeta Terra. Il tema del 2019 è l’inquinamento atmosferico: nel mondo oltre 9 persone su 10 vivono ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : in Italia estinti 3 frutti su 4 : “In Italia sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo, ma la perdita di biodiversità riguarda l’intero sistema agricolo e di allevamento con il rischio di estinzione che si estende dalle piante coltivate agli animali allevati“: è quanto afferma la Coldiretti, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente celebrata dalle Nazioni Unite, il 5 giugno. “In Italia nel secolo scorso si ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +118 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton in testa - +17 su Bottas. Vettel 3° scavalca Verstappen : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Steam apre gli sconti dedicati alla Giornata Mondiale dell'ambiente : Se siete alla ricerca di qualche nuovo titolo PC a basso prezzo, allora i nuovi saldi dedicati alla giornata mondiale dell'ambiente promossi da Steam potrebbero fare al caso vostro. Come riporta Rock Paper Shotgun, gli sconti saranno disponibili fino al 7 giugno e prevedono decine di titoli che hanno in qualche modo a che vedere con l'ambiente, precisiamo che parte dei ricavati sarà devoluto ad associazioni come Greenpeace, World Land Trust e ...

Giornata Mondiale dell’ambiente : l’agricoltura biologica può ridurre del 24% tutti i gas serra emessi al mondo : Domani 5 Giugno si terrà la Giornata mondiale dell’Ambiente che quest’anno si focalizza sull’incrocio tra inquinamento atmosferico e crisi climatica. Per l’occasione le Nazioni Unite ci ricordano un dato che fa riflettere: circa il 24% di tutti i gas serra emessi al mondo provengono dall’agricoltura, dalla silvicoltura e da altri usi del suolo. L’agricoltura bio può essere un concreto argine al peggioramento ...

Giornata Mondiale dell'ambiente - ecco perché la celebriamo da 45 anni (ma ancora non basta) : perché la Giornata mondiale dell'ambiente si festeggia il 5 giugno? Era proprio il 5 giugno 1972 quando fu decisa dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, durante il primo giorno della Conferenza di Stoccolma sull'ambiente, in seguito alla quale fu adottata la Dichiarazione di Stoccolma, che ha definito i 26 principi sui diritti e le responsabilità dell’uomo in relazione all’ambiente. Esattamente due anni dopo, nel 1974, si tenne il primo ...

Giornata Mondiale della Bicicletta : 10 consigli per godersela al meglio e prevenire gli infortuni più frequenti : Il ciclismo è da sempre uno degli sport più praticati per via dell’accessibilità e dei benefici che apporta al corpo umano. Qualità apprezzate da milioni di persone in Italia e nel mondo ma anche dalle celebrities che hanno espresso il loro amore verso il mondo del ciclismo, come Matt Damon, Patrick Dempsey, Jennifer Aniston, Matthew McConaughey e Zac Efron. Ma andare in sella a una bici senza le corrette preparazioni e conoscenze può portare a ...