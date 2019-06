Giornata Mondiale dell’Ambiente | “Non c’è più tempo | ripartiamo ogni giorno dal cibo che

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) «La cosa più impressionante che sto toccando con mano in questi giorni va ben oltre i peggiori allarmi degli scienziati: non solo perdiamo 428 chilometri cubi di ghiaccio l’anno, ma quello che ancora resiste è gravemente malato, indebolito dal calore che penetra nelle fessure e che si insinua in profondità. Sapevo che la situazione fosse critica, ma certo non mi aspettavo un tale disastro». Da tre giorni Olivero Alotto, attivista Slow Food, corre, in un percorso lungo oltre 200 km, sulle quelle terre di Groenlandia fino a pocofa coperte dai ghiacciai. Una sfida che ha voluto cogliere per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi climatica che investe tutte le latitudini e raccogliere fondi per un progetto Slow Food che in Africa educa, forma nuovi leader aiuta nella conquista della sovranità alimentare: gli Orti comunitari e nelle scuole a cui tutti possiamo contribuire con ...

