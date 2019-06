Giornata dell’Ambiente | 9 millennial su 10 si ridurrebbero lo stipendio pur di lavorare

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) In un mondo in cui le tematiche ambientali ricoprono un ruolo sempre più centrale, sono soprattutto ie i collaboratori più giovani a pretendere che la propria azienda agisca in maniera responsabile. Si tratta di un fenomeno che sta coinvolgendo numerose imprese e organizzazioni a livello internazionale: da una recente indagine statunitense pubblicata dalla CNBC è infatti emerso che l’86% deiaccetterebbe una riduzione del propriopur diper un’azienda rispettosae che applichi concrete politiche di CSR. E ancora, secondo una ricerca di GreenBiz, 2 giovani su 3 non lavorerebbero per un’azienda che non abbia un forte impegno in campo ambientale e l’85% vorrebbe avere l’opportunità di farsi promotori del raggiungimento di obbiettivi legati alla CSR. Ma non è tutto, perché il modo in cui un’azienda gestisce le sue relazioni sociali, ...

caritas_milano : Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri… - beppe_grillo : Ogg si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dell’Ambiente. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è… - Corriere : Il bidone che crea concime dai rifiuti e altre 10 idee tech per la cura dell'ambiente -