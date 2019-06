Giorgio Mastrota si risposa ma senza Natalia Estrada | ‘Non la inviterò’

La gaffe hot di Caterina Balivo che ha fatto sbottare Giorgio Mastrota : Botta e risposta fra Giorgio Mastrota e Caterina Balivo a "Vieni da me" per una battuta di troppo da parte della conduttrice. La tensione si è tagliata a fette nella scorsa puntata di Viene Da me, il talk show di Caterina Balivo. Come ha riportato Libero, una gaffe hot ha scatenato le reazioni del pubblico e di Giorgio Mastrota, ospite d’eccezione. Il re delle televendite, intervistato dalla solare conduttrice, ha rivelato dettagli ...

Giorgio Mastrota/ No Natalia Estrada al matrimonio e Patrizia Rossetti? - Vieni da me - : Giorgio Mastrota ospite di Caterina Balivo a Vieni da me ha parlato di televisione e ha annunciato il suo matrimonio con la compagna Floribeth.

Giorgio Mastrota annuncia le nozze a Vieni da Me! Natalia Estrada non sarà invitata : Comincia in maniera frizzante la settimana a Vieni da Me, soprattutto grazie all’intervista del re delle televendite che ha annunciato il matrimonio con la compagna Floribeth Gutierrez con la quale ha avuto due figli, Matilde e Leonardo. Del loro matrimonio si parla da tempo ma ancora non si è concretizzato. Ora la Balivo vuole una risposta precisa e Mastrota l’accontenta:"Quando mi sposo? Dissi una volta qui da te a 60 anni, poi Flo tornando a ...

