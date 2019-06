Gioca e Vinci prodotti Tribit e buoni sconto gratis

“ Gioca e vinci Salvini”. Il ministro dell’Interno fa la televendita elettorale di sé stesso : “Con la rete vinciamo in Europa” : Matteo Salvini, anche da ministro dell’Interno, indossa i panni del presentatore televisivo e a distanza di un anno recita nuovamente lo spot per il “gioca e vinci Salvini“. Musica, toni, contenuti. Tutto richiama all’idea dello spot televisivo: si tratta di una gara social su Facebook, Instagram, Twitter tra i sostenitori del leader leghista in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Un sistema a punti (in base ai ...

Anziana ruba 100mila euro ad un coetaneo per Giocarli in SuperEnalotto e Gratta e vinci : Una signora di 80 anni è finita in manette a Riva del Garda, per aver utilizzato come 'bancomat' il conto corrente di un suo...