Ginnastica aerobica | European Games 2019 | i convocati dell’Italia Castoldi-Donati da

oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Dopo non aver conquistato nemmeno una medaglia ai recenti Europei di Baku, l’Italia dellaavrà una pronta occasione per riscattarsi: gli azzurri saranno infatti impegnati agli, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Le convocazioni devono essere ancora ufficializzate ma il quadro dei qualificati alla kermesse è chiaro: riflettori puntati su Michelae Davide, la nostra coppia mista che ha vinto gli ultimi due Mondiali ma che ha mancato la recente finale continentale. Cercheremo anche il colpaccio con la squadra che, oltre a, sarà composta da Emanuele Caponera, Anna Bullo e Paolo Conti. Le convocazioni non sono ufficiali ma i ragazzi qualificati sono quelli elencati e dunque non ci saranno variazioni prima dell’evento.ITALIA...

AntonioRomano65 : Scegli la tua attività tra i corsi del Mercoledì! ?? ? Ginnastica aerobica & Step ? - Trainer? Lorena Caputo Ore 10… - montediprocida : #montediprocida - lazio_magazine : Ginnastica Aerobica: la Campania trionfa nel Trofeo delle Regioni -