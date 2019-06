Tre turisti morti nella stessa stanza di hotel nel giro di 5 giorni (Di mercoledì 5 giugno 2019) Miranda Schaup-Werner, Edward Nathaniel Holmes e Cynthia Ann Day sono morti a cinque giorni di distanza nella stessa stanza di un hotel. C'è un hotel in Repubblica Dominicana dove i turisti statunitensi più scaramantici farebbero bene a non recarsi: nel giro di una settimana infatti una coppia del Maryland e una donna della Pennsylvania sono stati trovati morti nella stessa identica camera, come confermato anche dalle autorità americane che stanno cercando di vederci chiaro e stabilire se i decessi siano stati incidentali o provocati da qualcuno. Le cause dei decessi non sono state ancora accertate e non ci sarebbero al momento elementi che farebbero pensare a un collegamento tra i due episodi. le autorità statunitensi tuttavia vogliono vederci chiaro e stanno effettuando ulteriori indagini.



Miranda Schaup-Werner, Edward Nathaniel Holmes e Cynthia Ann Day sono morti a cinque giorni di distanza nella stessa stanza di un hotel. C'è un hotel in Repubblica Dominicana dove i turisti statunitensi più scaramantici farebbero bene a non recarsi: nel giro di una settimana infatti una coppia del Maryland e una donna della Pennsylvania sono stati trovati morti nella stessa identica camera, come confermato anche dalle autorità americane che stanno cercando di vederci chiaro e stabilire se i decessi siano stati incidentali o provocati da qualcuno. Le cause dei decessi non sono state ancora accertate e non ci sarebbero al momento elementi che farebbero pensare a un collegamento tra i due episodi. le autorità statunitensi tuttavia vogliono vederci chiaro e stanno effettuando ulteriori indagini.

