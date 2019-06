Gerard Depardieu | archiviata l' inchiesta sul presunto stupro

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Alessandro Pagliuca Incubo finito per l'attore francese:con un nulla di fatto dalla procura di Parigi l'nei confronti di, accusato dida una 22enneDepardiu si libera delle maglie della giustizia francese. L'ufficio del procuratore di Parigi ha infatti annunciato che l'legata ad un'accusa diriguardanteè stata. Un anno fa una donna accusò il leggendario attore francese di averla aggredita e violentata nella sua casa parigina.Le numerose indagini nel quadro di questa procedura non hanno consentito di individuare i reati denunciati in tutti i loro elementi costitutivi. Poche parole per chiudere una vicenda che l'estate scorsa finì su tutti i giornali del mondo. L'avvocato di, Herve Temime, ha sottolineato come il suo cliente abbia subito un grosso danno d'immagine. "Un ...

