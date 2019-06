Gela | esplode bombola di gas in un mercatino rionale | 14 feriti FOTO

Gela - esplode bombola gas : sette feriti - di cui due in gravissime condizioni : Roberto Chifari sette persone sono rimaste ferite per l'esplosione di una bombola alimentata a Gpl. L'episodio si è verificato nel mercato rionale in via Madonna del Rosario a Gela, in provincia di Caltanissetta Una forte esplosione e poi il boato. È quello che hanno raccontato i testimoni, che questa mattina alle 12, erano presenti al mercato rionale di via Madonna del Rosario a Gela. Il bilancio provvisorio è di almeno sette ...

