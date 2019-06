Gareth Bale | l' indiscrezione da El Chiringuito | Conte vorrebbe il gallese all' Inter

Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Arriva dalla Spagna un'di mercato che sta già facendo sognare i tifosi nerazzurri. La nota emittente televisiva ElTV ha pubblicato un tweet che rivelerebbe l'esse diper. La fonte è nota per la vicinanza al club di Madrid e per aver anticipato colpi clamorosi di mercato negli anni passati come ad esempio quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Tra l'esternoed i blancos non c'è più feeling Il club nerazzuro ha già dato prova di voler intraprendere un progetto ambizioso per riportare la società ad alti livelli e l'esternopotrebbe essere il giusto colpo di mercato. Classe 1989, l'ex Tottenham non ha vissuto una stagione brillante : pur avendo all'attivo 14 reti in 41 presenze,ha sofferto dei soliti problemi fisici trovandosi in disaccordo con la gestione di Solari prima e di Zidane dopo. Inoltre,sembra definitiva ...

Gazzetta_it : VIDEO Bomba dalla Spagna, secondo #ElChiringuito #Conte vuole Gareth #Bale all'#Inter - sportface2016 : L'#Inter, alla ricerca del primo colpo di mercato, punta #GarethBale su precisa richiesta di #Conte. - fantagazzetta : Clamoroso dalla Spagna! Conte chiede un regalo a Suning, Gareth Bale: il Real pronto alla cessione… -