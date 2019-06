Galleria Nuova sott’acqua | traffico congestionato su Tangenziale est

romadailynews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Roma – A Roma a causa di una copiosa perdita d’acqua sulla carreggiata della, laest e’ stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Ile’ in tilt sulla A24 nel tratto fino al Grande raccordo anulare e su tutto il resto della. Sul posto, per agevolare il, la Polizia di Roma Capitale dei gruppi Parioli, Sapienza, Tiburtino e Gpit. L'articolosott’acqua:suest proviene da RomaDailyNews.

WazeLazio : RT @PLRomaCapitale: #Roma - Tangenziale Est: fra Via Tiburtina e Via Nomentana strada chiusa al #traffico in entrambe le direzioni causa la… - LuceverdeRadio : RT @LuceverdeRoma: ????? [AGG] GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE CHIUSA per #lavori sulle condutture d'acqua tra Bivio A24 e Via Nomenta… - LuceverdeRoma : ????? [AGG] GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE CHIUSA per #lavori sulle condutture d'acqua tra Bivio A24 e Via No… -