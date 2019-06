Gabriel Garko | ‘Sono fidanzato | mi piace pensare al matrimonio’

Gabriel Garko - nuova fidanzata : "Mi piace pensare al matrimonio - ma voglio proteggere il mio privato" : Terminata la storia con Adua Del Vesco, Gabriel Garko ha confermato al settimanale Chi i pettegolezzi che lo volevano ormai legato sentimentalmente ad un'altra persona. Sebbene l'attore non abbia voluto rivelare al giornale di Alfonso Signorini il nome della donna, tuttavia ha dichiarato di averla già presentata alla propria famiglia. Non pare trattarsi, quindi, di un semplice flirt di inizio estate, ma di una relazione già piuttosto matura e ...

Eva Grimaldi - la verità sul rapporto con Gabriel Garko e le nozze con Imma : Il rapporto con Gabriele Garko e le nozze con Imma Battaglia, Eva Grimaldi si racconta in una lunga intervista radiofonica in cui parla del matrimonio e del legame con il suo celebre ex. I due attori sono stati legati per un lungo periodo: una love story intensa e passionale, che è terminata per volere di Garko. Fra Gabriele ed Eva però è rimasto un grande affetto, tanto che lei l’ha scelto come testimone di nozze. Lo scorso 19 maggio, in ...

Gf - Guendalina Canessa etichetta Gabriel Garko : "Un femminella". Scoppia la polemica : Nella prossima diretta del Grande Fratello , il reality-show condotto da Barbara d'Urso , si potrebbe assistere ad un'eliminazione-lampo. Chi rischierebbe l'eliminazione immediata stavolta? Parliamo ...

Gabriel Garko torna in tv con una nuova fiction : l’indiscrezione : Gabriel Garko pronto per il ritorno in tv? La fiction che potrebbe vederlo protagonista Gabriel Garko potrebbe presto fare il suo ritorno sul piccolo schermo. A pubblicare quest’ultima indiscrezione è stato il settimanale Oggi nel suo ultimo numero in edicola. Non vi è ancora niente di ufficiale ma, stando alle voci riportate, i registi Simona […] L'articolo Gabriel Garko torna in tv con una nuova fiction: l’indiscrezione ...

Gabriel Garko e Gabriele Rossi complici alle terme : c euro è del tenero? : Si sono conosciuti sul set della fiction L'onore e il rispetto e, da allora, Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono diventati inseparabili. Qualche settimana fa si divertivano sulla neve insieme a Eva ...

