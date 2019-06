Frane e alluvioni saranno sempre più frequenti in Italia | “Riusciremo ad essere pronti

Clima - le piogge estreme stanno aumentando in parallelo con il riscaldamento globale : cresce il rischio di Frane e alluvioni : La frequenza di precipitazioni estreme – eventi che possono causare frane e alluvioni, mettendo a rischio la sicurezza e la salute pubblica – è aumentata a livello globale negli ultimi cinquant’anni, in parallelo con l’intensificarsi del riscaldamento globale. A rivelarlo è un nuovo studio pubblicato sulla rivista Water Resources Research e realizzato da studiosi della University of Saskatchewan (Canada) e dell’Università di Bologna. L’analisi ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità arancione per Frane e alluvioni : Domenica 5 maggio di maltempo in Emilia-Romagna per l’arrivo di aria fredda polare da Nord che creerà condizioni di forte instabilità. Un’Allerta arancione per la probabilità che piogge molto forti o abbondanti possano contribuire a provocare frane o alluvioni e’ stata emessa per la Romagna e l’Emilia orientale. Secondo l’ultimo bollettino dell’Arpae, nella prima parte della giornata sono attese precipitazioni ...